Hašek o zachraňování Zbrojovky, (ne)naštvání na Součka i vaření polévky

„Zbrojovka mě angažovala proto, že nezískávala body a byla na tom v jarní tabulce nejhůř. Je potřeba říct, že jsem v Brně pět zápasů a přišly z nich čtyři body, takže ten trend se zvrátit nepodařilo. Musíme brát v potaz hrozbu přímého sestupu,“ uvědomuje si třiapadesátiletý kouč.

Místo bodů v tabulce přibývá nespokojenosti fanoušků, kteří na neděli plánují na stadionu protest. Do toho Hašek každý týden horko těžko lepí sestavu z kádru prořídlého marodkou a karetními tresty. O tom, že by pracoval podle svých představ, si může nechat zdát.

Když jsem Součka viděl zdrceného po vyloučení, bylo mi ho líto. Ale samozřejmě nám chybí, takže mě tím naštval.

Těší vás taková trenéřina?

My z práce máme radost, baví nás, to mluvím za celý realizační tým. Mám energii, abych tuto práci dělal, o tu jsem nepřišel. Problémy se střídají, jeden navazuje na druhý, což tak je, když se něco začne bortit. U nás se vždycky něco zlepší, nějaký hráč se uzdraví, ale zase padnou dva další nebo přijde červená karta. Nemá to ale ten dopad, že by nás to zlomilo. Člověk se tím nemůže nechat zasypat.

Při svém nástupu do Brna jste mluvil o tom, že fotbal je i v boji o sestup pořád hlavně hra, která hráče musí bavit. Je i pro vás zábava zkoušet trefit sestavu, vymyslet lepší střídání, zaskočit soupeře?

Hlavně se potřebuješ do té sestavy trefit, jinak je průšvih, tak bych to upřesnil. Bereme to maximálně vážně, o sestavě se bavíme celý týden. Nevzpomínám si, že bych někdy ve své kariéře řešil obsazení postů tak složitě.

V jakém smyslu?

Z hlediska zvažování všech výhod a nevýhod. Děláme to formou brainstormingu, kdy si každý řekne něco, máme magnetickou tabuli a tam jednotlivá jména posunujeme. Je tam hodně vynucených škatulat z důvodu absencí, hráči nastupují na postech, na jakých nehrávají, všechno se musí dobře promyslet. Kdybychom to nepromysleli a pak to nedopadlo, museli bychom si svá rozhodnutí vyčítat. Můžu říct, že u nás se sestava rodí na základě dlouhé a hluboké analýzy.

Zajímavost Řezníček čeká na další gól už čtyři zápasy Pro brněnské fotbalisty není v lize příjemnějšího protivníka než Pardubice, což platí i pro jejich kapitána Jakuba Řezníčka. V této sezoně Zbrojovka nad Pardubicemi dvakrát vyhrála, venku 3:1 a doma 2:1, a Řezníček dal všech pět jejích gólů. V neděli by se Brnu hodilo, kdyby tuto bilanci potvrdil a prolomil aktuální sérii čtyř zápasů, v nichž neskóroval. „Nedokážu posoudit, jestli jde o výkyv v jeho formě, nebo důsledek toho, že nejsme dopředu nebezpeční a Kuba se nedostává do šancí. Pevně doufám, že v neděli nebezpeční budeme,“ řekl brněnský kouč Martin Hašek.

Daří se vám ji trefovat?

V domácích zápasech věřím, že se nám to povedlo. Po zápasech venku, v Liberci a v Ostravě, jsme si kladli otázku, jestli jsme to neměli udělat jinak. Výkon byl v obou případech tristní. Máš pocit, že pod nějakou úroveň by mužstvo, už jen z principu toho, že je ligové, spadnout nemělo, že jste se společně něco naučili, že hráči už jsou v obraze a měli by to docela umět. Doma to tak vypadá, ale přijedeš na Baník a ten nás úplně obnažil.

Co je venku jinak?

Mentálně jsme byli nepřipravení, což je věc, za kterou vždycky nese zodpovědnost trenér.

Zůstaňme u vašich tahů. Hned ve svém druhém zápase v Liberci jste změnil systém v obraně a v poločase to bylo 3:0 pro domácí. Byla to chyba, nebo to při marodce a omezených možnostech nešlo jinak?

Jistě že to šlo jinak. Změnu jsem udělal proto, že se mi zdálo, že jeden z našich stoperů má určité systémové problémy a nedostatky, přičemž my jsme ho potřebovali na hřišti. Snažili jsme se uzpůsobit rozestavení v obraně tomu, abychom jeho slabší stránky zaretušovali. Těžko ten krok hodnotit po necelém poločase, zpátky jsem to přehodil za pětadvacet minut. To neznamená, že to celé bylo špatně. Nevyšlo to, přineslo to řadu jiných problémů, tak jsme se vrátili k zažité variantě a tuhle už jsme nezkoušeli.

Celkově jste začal poměrně ráznými kroky. Jednou jste ze základu vynechal Michala Ševčíka, podruhé jste v poločase stáhl kapitána Jakuba Řezníčka...

(hned reaguje) Ještě jsem minule na Baníku střídal Musu Alliho ve 39. minutě.

Nepatříte k trenérům, kteří ze zásady nestřídají hráče během první půle?

Vyčítal jsem si, že jsem to neudělal ještě dřív. Po prvním gólu Baníku, v němž měl prsty, jsem tu myšlenku měl, nedotáhl jsem ji a on měl podíl na dalším. To byl můj blbý moment. Kdybych myšlenku dotáhl, tak jsme druhý gól pravděpodobně nedostali.

Podobně otevřeně jste vysvětlil v Liberci, proč jste v poločase za stavu 3:0 pro Slovan složil zbraně a šetřil nejlepšího ligového střelce Řezníčka. Nelitujete zpětně takhle upřímné odpovědi?

Vždyť to byla pravda. Byla neděle, o přestávce to bylo o tři góly a my jsme ve středu měli doma České Budějovice. S těmi jsme hráli o víc než s rozjetým Libercem, na který jsme neměli zbraně na zdramatizování.

Martin Hašek

Jenže se pak obšírně debatovalo o tom, zda je správně, aby ligový trenér přiznal vhození ručníku do ringu.

Upřímně vám řeknu, že nečtu média, nedívám se na televizi a nezajímají mě názory cizích lidí. Jsou to jejich názory, a když je čteš a uvažuješ o nich, usadí se ti v hlavě. Díky tomu, že je nevnímám, tak mám hlavu čistou. Dneska čte každý všechno a pak o tom diskutuje. Já to nedělám. Je mi jedno, kdo co říká, a nenapadlo mě, že bych svůj názor v Liberci říct neměl. Koneckonců Řezníčka v týdnu před Libercem tahal sval. Byli jsme domluvení, že podle vývoje může taková varianta nastat.

Zvažoval jste obecně, jak razantní změny či šoky do brněnského týmu přinést, aby to bylo v kritické fázi sezony užitečné?

Nemůže být řeč o tom, že přijdu a rozhodnu se, jestli budou změny velké, nebo malé. Přijdeš k novému týmu, navnímáš energii, názory, postoje, výkony... a rozhodneš se. Děláš to tak, abys vyhrál příští zápas. Osobně se vnímám jako trenér, který dokáže zlepšovat hráče, rozvíjet je, vtisknout mužstvu svůj jasný styl hry. K tomu je potřeba čas a typy hráčů, s nimiž ten styl jde aplikovat. Ani jedno z toho v Brně nemám, tady je potřeba jen se zachránit. Je to jiný druh práce. Na každý zápas se vaří samostatná polévka od začátku. Žádné braní masoxu ze zásob a sypání obvyklých ingrediencí do hrnce. Každý zápas je ryzí originál.

Načež se stane, že dva hráči základní sestavy hrají oba na pozici toho druhého, jako se to stalo v případě prohození postů mezi stoperem Janem Hlavicou a záložníkem Filipem Součkem.

Souček po zranění neměl kondici na to, aby zápas v záloze uběhal. Sám řekl, že by to nezahrál, a já před ním smekám klobouk za to, že po jednom tréninku od návratu vůbec šel do boje. Proto hrál na stoperu. Hlavica by střed zálohy jako stoper zahrát měl, volba tedy padla na něho. Jednou jsme v záloze použili i krajního obránce Matěje Hrabinu.

Z čeho vycházíte, když při vaření polévky improvizujete?

Pokaždé upřednostníš to, co je nejdůležitější, a to posunutím hráče vyřešíš. Tím se vytvoří problém někde jinde. Látáš díry podle toho, ze kterých nejvíc teče voda, a doufáš, že to stříkání vody zastavíš.

Pořád je to ta zábava a hra, o které jsme mluvili?

Mariáš je taky zábava a hra, i když máš v ruce samé sedmičky, osmičky a devítky. Vždycky si lze zvolit strategii, jak hru sehrát. Ano, s rukou plnou desítek, es a trumfů se hraje líp a úplně jinak a taky to přináší jiné potěšení, než když jsou karty nic moc. Pořád se ale můžeme bavit o tvorbě strategie hry, o plánu, nachystání variant na různé vývoje utkání. To mě baví. Jen si umím představit, že bych řešil jiné problémy a bavilo mě to ještě víc.

Doneslo se k vám, že v neděli část fanoušků přijde na stadion už naštvaných a s protestem?

To se mi nedoneslo.

Fanoušci brněnské Zbrojovky sledují domácí utkání proti Českým Budějovicím.

Co si o tom myslíte?

Že když jdu na fotbal, tak jdu fandit. S velkým respektem k právu každého projevit svůj názor a emoce si nemyslím, že protest pomůže hráčům na hřišti, a o to jde především. Záchranu Zbrojovky bychom všichni měli mít jako společný cíl. Naprosto chápu projevení nespokojenosti, jenom nevím, jestli protest při nesmírně důležitém utkání je to nejlepší. Může se stát, že jdeš dát najevo, jak ti záleží na Zbrojovce, a zároveň jí tím ublížíš. Já se budu snažit připravit mužstvo co nejlépe a pak ho co nejlépe koučovat a budu jen rád, když nám v tom fanoušci pomůžou.

Opět vám nepomůže klíčový záložník Souček, jemuž trvá distanc za zkrat a vyloučení na Slovácku. Začal jste na něho být naštvaný, nebo vůči němu pořád cítíte víc lítost jako hned po utkání?

Jsem na něho naštvaný, ano. Když po zápase vidíš v kabině kluka, který je nešťastný, tak přece nebude převažovat naštvání. Pokud se projevuji jako člověk, dám mu najevo pochopení v tom, jak mu je. Uběhne pár dnů, oprostíš se od emocí a uvažuješ čistě o tom, že ti takový hráč v sestavě chybí. Tak si řekneš: Do háje, ten Suk to pěkně pos*al. Tak to prostě je.