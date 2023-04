Sporné momenty na Spartě. Pohyb proti míči, střela na bránu, tvrdil sudí Orel

Fotbalový šlágr v Praze přinesl mraky sporných a nejednoznačných momentů.

I kvůli dlouhému přezkoumávání situací videoasistentem se v první půli nastavovalo šest minut. Vítězný gól Sparty na 2:1 padl dokonce ve čtrnácté minutě nastavení druhé půle, pak se ještě chvíli hrálo.

„Písknout takovou penaltu v nastavení, to bylo hodně přísný,“ řekl Bílek.

V sedmé minutě nastavení střílel sparťanský útočník Jan Kuchta, míč zastavila ruka plzeňského stopera Lukáše Hejdy. Penalta proti Plzni a druhá žlutá karta pro hostujícího kapitána.

„Nevím, kam si ten hráč tu ruká má dát, když ji měl u těla. To rozhodnutí mě mrzí,“ litoval plzeňský kouč.

„Přišlo mi, že měl ruku u těla, ale rozhodčí to viděl jinak,“ poznamenal plzeňský záložník Lukáš Kalvach.

Rozhodčí Pavel Orel vylučuje Lukáše Hejdu (druhý zprava) v závěru utkání Sparty s Plzní.

Měl Hejda ruku u těla? V jakém momentu ho míč do ní trefil? Měl ji v přirozeném pohybu, jak se v současnosti hra rukou omlouvá a tím pádem nepíská? Pro penaltu mluví fakt, že Hejdova ruka zabránila střele na bránu.

„Ze svého postavení jsem viděl střelu na branku, hráč zahrál rukou, udělal pohyb proti míči. Střela na bránu se bere jako slibně se rozvíjející akce, proto i žlutá karta,“ řekl v rozhovoru pro O 2 TV sudí Pavel Orel.

První vášně vyvolala situace z 39. minuty. Při centru Wiesnera se sparťanský kapitán Krejčí ve výskoku rukama opřel o obránce Kašu, který se tak nemohl odrazit, a hlavou poslal míč k tyči. Hlavní sudí Orel viděl souboj z pěti metrů, nikdo mu nepřekážel a akci pustil. Sparťané se radovali, ale předčasně.

Videoasistent Petřík přes tři minuty zkoumal záběry, jestli nedošlo k přestupku. Pak zavolal hlavního sudího k monitoru, který po zhlédnutí záznamu gól zrušil a odpískal faul.

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí sice hlavou skóruje, při výskoku ale oběma rukama fauluje plzeňského Filipa Kašu. Proto jeho gól neplatil.

„Asi skáču moc vysoko,“ prohodil Ladislav Krejčí. „Ale vážně, nevím, nechci to moc hodnotit. Nám se to pak v závěru vrátilo, už je to minulost,“ doplnil smířlivě.

To jeho spoluhráč Jan Kuchta byl ještě po zápase kvůli neuznané brance rozpálený. „Nechápu to, naštvalo mě to, cítili jsme křivdu. Stalo se nám to už poněkolikáté. Nechápu, že to ty lidi neumějí posoudit. Já jsem z toho vyřízený. Už je zapotřebí, aby o tom někdo začal mluvit, protože takhle se hrát nedá,“ řekl Kuchta v televizním rozhovoru.

„Na opakovaných záběrech byly jednoznačně vidět ruce, plzeňský hráč nemohl vyskočit, domácí hráč mu zamezil, aby se dostal k míči, znemožnil mu, aby se mohl do souboje dostat,“ řekl sudí Orel.

Na začátku druhé půle po plzeňském rohu se v malém Sparty odehrál závar, při kterém domácí vykopávali míč z brány, na poslední chvíli zasahoval gólman Kovář a najednou se hosté začali radovat. Domnívali se, že při hlavičce Durosinmiho sparťanský brankář zasahoval už za čárou.

Sudí Orel však odpískal přestupek útočící straně. Faul, nebo ofsajd Hejdy, který při střele atakoval Kováře a bránil mu v zásahu? „Ještě jsem to neviděl, ale podle zpráv, které jsem dostal, tak to rozhodnutí bylo přísné,“ řekl trenér Bílek.

V závěru utkání se v pokutovém území Plzně dostal Kuchta k míči dřív než brankář Staněk. V následném souboji oba upadli. „Trefil mě do nohy, nemám modrý flek vzadu nad kolenem jen tak. To tady můžu mluvit pořád, ale není to otázka pro mě. Už by se to mělo řešit,“ zlobil se Kuchta.

Televizní záznam ukázal, že Staněk nejdřív kolenem zasáhl protihráče zezadu do stehna. „VAR doporučil pokračovat ve hře,“ hájil se Orel.

„Ze záznamu jsem většinu situací neviděl. Ale co můžu říct, tak tam byla spousta momentů, které se daly posoudit na obě strany. A mám pocit, že ve spoustě případů šly ty verdikty proti nám. Rozhodčí dělá svou práci, dál to hodnotit nechci,“ řekl sparťanský kouč Priske.