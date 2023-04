Moc jsem si to užil. Sparťan Krejčí o penaltě i oslavách výhra nad Plzní

Čekání na zahájení hry se neúměrně táhlo.

Protesty, strkanice, červená karta pro plzeňského kapitána Hejdu po druhé žluté, červená karta pro sparťana Minčeva za facku Jemelkovi, přezkoumávání verdiktu videoasistentem.

Protihráči se Krejčího, který drží míč v ruce, snažili všeljak rozhodit. Rozrývali trávu kolem penaltového puntíku.

„No jo, Chorý. Mám na něj určitý názor, takže mě to vůbec nerozhodilo. Tohle dělají slabší jedinci, já se pokaždé soustředím na penaltu,“ podotkl Krejčí.

Trenér Brian Priske o Krejčím „Jsem za něj hodně šťastný. Je to skvělý chlapec, je ho mentalita je neuvěřitelná. Máme v kádru kluky, kteří mají také výbornou mentalitu, ale u Ládi je unikátní. Je to opravdový kapitán.“

Sedm minut měl čas si rozmyslet, kam míč z pokutového kopu pošle. Střílel po své levé ruce nahoru k tyči, brankář Jindřich Staněk směr vystihl, ale na míč nedosáhl.

„Upřímně, rozhodoval jsem se, kam to kopnu, než jsem si míč postavil. Pak už jsem věděl,“ prohlásil.

Pak se rozběhl k rohovému praporku vstříc tribunám, oběma rukama držel u krku rudý dres. „Obrovské emoce, moc jsme si to užil. Myslím si, že jsme si to užili všichni, my hráči i fanoušci. Bojovali jsme do poslední chvíle a zvládli jsme to.“

Nebylo to během utkání poprvé, kdy Krejčí dostal míč do sítě. Ve 39. minutě si však v souboji s protihráčem Kašou pomohl faulem. Hlavní sudí Orel nejdřív branku uznal, na doporučení asistenta a po zhlédnutí záznamu ji však odvolal. „Nevím, nechci to hodnotit. Na konci se nám to vrátilo.“

Sparta díky vítězství nad Plzní zůstává bodově nastejno se Slavií. V neděli základní část Fortuna ligy zakončí v Liberci, kde Krejčí bude kvůli čtyřem žlutým kartám chybět. „To mě mrzí, ale máme široký kádr.“

V nastavbě se pak hraje ještě pět utkání.

„Tohle vítězství nám pomůže. Prohrávali jsme, otočili jsme to. Valíme, až do poslední vteřiny. Víme, že ty šance budeme mít. To nám může hodně pomoct,“ podotkl Krejčí.

„Soupeři jsou každý další zápas na nás dobře připravení a my musíme hledat nové cesty. Víme, že jsme na tom fyzicky dobře a že se rozhoduje v posledních dvaceti minutách.“

Kvůli zranění nehrál takřka celý podzim, proti Plzni nastoupil je čtrnáctému utkání a dal jedenáctý gól, z toho čtvrtý z penalty. Tu proměnil i o víkendu v minulém kole na Slovácku (1:1).

„Škoda, že Kuba Řezníček je v tabulce střelců odskočenej,“ reagoval se smíchem Krejčí.