Jak bez opor v Liberci. Najít hráčům správné pozice a úkoly, říká Priske

Trenér Priske k zápasu s Plzní O taktice soupeře: „Řešili jsme, jak nastoupí, jaké zvolí rozestavení. Když jsme viděli sestavu, došlo nám, že chtějí hrát jednoduchý a soubojový fotbal. Nám se v prvním poločase nedařil vyhrávat osobní souboje a sbírat druhé míče, ale taky musím říct, že to bylo i kvalitou Plzně. My jsme se chtěli pořád držet plánu, dát míč na zem a kombinovat. Jsem hrdý na hráče, že od našeho plánu neustoupili. V druhé půli jsme dominovali, hráči byli odvážní a drželi se toho, co jsme chtěli hrát od začátku. O divokém průběhu: „Bylo tam tolik emocí, český fotbal je prostě úžasný. Už se Slavií to bylo skvělé. Snad si to fanoušci na stadionu i u televizí užili. Na lavici jsme se na sebe s kolegy několikrát dívali a říkali si, že máme nejlepší práci na světě. Vidíte, jak hráči bojují, jak projevují emoce. Když vyhrajete, tak o zápase řeknou nejvíc emoce na hřišti.“