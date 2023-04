ONLINE: Sparta - Plzeň, zpět je Čvančara, hraje i Laci, za hosty Kaša i Chorý

Výhra je znovu vrátí do hry o titul. Fotbalisté Plzně středečním večerním soubojem na Letné (19.30 hodin) uzavřou...

Fotbalový Zlín je na dně, už hraje o vše. Zabere proti Bohemians?

Je to evidentní. I trenér zlínských fotbalistů Pavel Vrba to vidí stejně. Přestože je do konce ligové soutěže ve hře...