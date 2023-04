Útočník Jurásek opět zničil Baník. Jsem z Karviné, možná mi to dává sílu, smál se

Na trávník přišel v 69. minutě a prosadil se v závěrečné desetiminutovce. „Trenér říkal, ať se nebojím, ať podržím balon, hlavně, abych ho nevyhazoval. A ať dám gól...“ popsal Jurásek pokyny, s nimiž nastupoval na hřiště.

A dal hned dva během dvou minut. První po rohu v 81. minutě a druhý, když si v pokutovém území navedl míč a vystřelil pod břevno.

„Bez něj bychom dneska tři body neměli,“ prohlásil slavistický trenér Jindřich Trpišovský. „Jeho předchozí venkovní výkony nebyly moc dobré, ale cítil jsem, že by nám mohl pomoci.“

Ostatně také loni v listopadu se proti ostravskému týmu dvakrát trefil při domácí výhře 3:1.

„To je shoda náhod, ale každopádně to je výborný hráč. Rozhodl i jiné zápasy. Kvalitu má,“ ocenil protivníka ostravský trenér Pavel Hapal.

„Proti Baníku mi to sedí. Vyrůstal jsem v Karviné, tak je možné, že i to mi dává sílu,“ usmál se Jurásek.

Ostravští dlouho odolávali. Výborně pracovali v obraně a soupeře nepouštěli do šancí. „Od začátku jsme ale věděli, že je stačí unavit. Podrželi jsme balon, pak ho jen rozhazovali do stran a povedlo se uspět,“ řekl.

Při prvním gólu k němu propadl míč po rohovém kopu. „Byl jsem tam úplně sám, takže jsem měl dost času si ho zpracovat a vystřelit,“ popsal svou trefu.

A druhý zásah? „Tam mě dobře podpořil Provy (Provod) od lajny. Nahrál mi pod sebe. Oli (Olayinka) řval, ať mu to pustím. Ale řekl jsem si, že když mám jeden gól, tak chci dát druhý.“

Zdůraznil zároveň, že slávisté na hřištích soupeřů dávají góly až v závěru. „Jsme moc rádi, že to vyšlo i tentokrát.“

A především se Slavia bodově udržela na prvním místě. „To je naše priorita,“ prohlásil Jurásek, který podobně náročné zápasy jako s Baníkem očekává i v nadstavbové skupině o titul.

To by měl slávistům už pomoci i obránce Jan Bořil, který v Ostravě šel do hry v 87. minutě. Na prvoligový trávník se vrátil po zranění téměř po roce a půl. „Všichni jsme rádi, že je zpátky,“ vítá posilu Jurásek. „Hrál jsem s Béřou i v béčku, takže jsem věděl, že je už připravený. Povedlo se. Do nadstavby máme dalšího skvělého obránce navíc. To nám pomůže.“