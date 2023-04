Plavšič v Ostravě zašel za Trpišovským. Buď Slavia, nebo zahraničí, říká kouč

„Působení v Ostravě mu hodně prospělo,“ řekl slavistický trenér Jindřich Trpišovský po vítězství 2:0.

V létě 2021 ho Slavia „ukradla Spartě, kde působil čtyři roky. Jenže ani ve Slavii se neprosadil, herně paběrkoval, i proto byl loni v září rád za hostování v Baníku.

Když v úterý došlo na vzájemný souboj, za slávisty zašel na hotel, kde před zápasem pobývali. Promluvil si s Trpišovským a pak usedl do hlediště. Baníku v ofenzívě chyběl.

„Hraje skvěle, je to mimořádný hráč. Viděl jsme minulé dva zápasy, kde nastoupil, s Plzní a v Boleslavi. Souhlasím s Hofťou (trenérem Boleslavi), že to je úhoř. Fauly, které na něj byly, ani nedokážu spočítat. Pro lidi to je líbivý hráč,“ pronesl slávistický kouč.

Jenže nejspíš ne pro slávistický fotbal. Smlouva mu končí v létě 2024.

„Před ním jsou jen dvě cesty. Budu chtít, aby se zapojil do naší letní přípravy. Oscar hraje ve středu pole a nehodláme na tom nic měnit. Srki je proto varianta na levou stranu. Buď zůstane ve Slavii, nebo zamíří do zahraničí,“ podotkl Trpišovský.