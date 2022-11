Odchod Plavšiče by byl velká komplikace, přiznal Hapal. Slavii zajímá i Almási

Dá se vůbec uhlídat?

„Není to o tom, jak ho bránit, ale aby se míč k němu nedostal,“ odpověděl trenér Bohemians Jaroslav Veselý. „Když získá balon, těžko ho ubráníte. Hlavně nesmíte lacině ztrácet míče v přechodové fázi.“

Ostravský trenér Pavel Hapal srbského rychlíka chválí. „Všechny zápasy hraje výborně. Je to rozdílový hráč, nepříjemný. V soubojích jeden na jednoho má převahu. On se fotbalem baví i na tréninku. Je to nadstandardní hráč,“ řekl Hapal.

Plavšič přišel do Ostravy na hostování z pražské Slavie. A klub i fanoušci stále víc řeší, zda bude v týmu pokračovat také na jaře. Šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško připustil, že si ho slavisté mohou stáhnout zpátky. A v rozhovoru s fanoušky přiznal, že Baník nemá peníze na to, aby ho ze Slavie koupil.

„Pokud by odešel, byla by to velká komplikace,“ připustil trenér Hapal. „Smluvní podmínky jsou dané, ale třeba zůstane do konce sezony. Slavie má přece jen přetlak hráčů. Uvidíme. Důležité je, že se tady Srdjan cítí výborně a že ho přijali fandové.“

V duelu s Bohemians v 85. minutě Srdjan Plavšič střídal spolu s Nemanjou Kuzmanovičem. Fandové jim ve stoje tleskali.

„To bylo skvělé. Za to fanouškům děkuji,“ řekl Plavšič, který si cení toho, že si získal příznivce Baníku, byť je někdejší sparťan a hráč Slavie.

Jak se mu to povedlo?

„Zřejmě vidí, jak na hřišti makám. To ocení. Vždycky se snažím dát do hry maximum.“

K tomu se prosazuje střelecky a nahrávkami, v obou kategoriích má po dvou bodech, což se mu ve Slavii nedařilo. „Tam mi říkali, že odehraju výborný zápas, ale nemám statistiky. Teď jsem se na ně zaměřil, abych je zlepšil. A v Ostravě jsem spokojený, což je vidět i na hřišti,“ řekl srbský záložník.

Ani on sám netuší, kde bude v jarní části soutěže hrát. „Zatím nemám žádné informace. Vše se ukáže po podzimu.“

A pokud by se měl rozhodnout? „Na to také teď neumím odpovědět.“

Baník by v zimě ale nemusel přijít jen o Plavšiče. Zájem stále je i útočníka Ladislava Almásiho. I ze Slavie.

„Byl jsem se podívat na utkání Bohemky se Slavií a potkal jsem pana Tvrdíka. Ptal se mě na Almásiho a já jeho na Plavšiče,“ usmál se Pavel Hapal, který by rád udržel obě opory. „Jsou to dva velice kvalitní hráči. Plavšič je neskutečný a Almási gólový. Nedovedu si představit nějakou výměnu. Nevím, který by nám méně chyběl...“

Hapal upozornil, že to ale není jeho věc. „Záleží na klubu a nabídka na Almásiho může přijít i odjinud. Rozhodně se budu snažit oba udržet. A na Plavšiče mám možná i trochu vliv, protože jsem ho trénoval ve Spartě. Jeho další osud ale nemáme ve svých rukách, takže se teprve ukáže, jak se vše vyvine.“