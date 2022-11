Fotbalisté Baníku musí dohánět špatný start do ligy. Udrží si v týmu Plavšiće?

„Zaplať pánbůh za těch dvacet bodů,“ řekl Pavel Hapal. „Samozřejmě jsme pořád někde na hraně, ale vzhledem k tomu, že tým poztrácel spoustu bodů v domácím prostředí, jsem rád, že minulé tři zápasy na svém hřišti vyhrál. Doufám, že v domácích utkáních už budeme silní, to je základ. Ale máme bodový deficit, tak snad budeme vozit body i z venku.“

Mužstvo je na hraně skupiny o 7. až 10. místo a té, v níž nejhorších šest celků po základní části bude hrát o záchranu. Dvacet bodů má i jedenácté Brno. Ale... Na elitní šestku Ostravští ztrácejí jen dva body.

„Liga je strašně vyrovnaná. Nesmíme však jako na podzim nechávat body mužstvům, která měla být papírově pod námi,“ upozornil ostravský kapitán a brankář Jan Laštůvka především na domácí porážky. Baník s Olomoucí, Teplicemi, Brnem a Českými Budějovicemi promarnil 12 bodů... Mít je, byl by spolu se Spartou třetí.

Trenér Baníku Pavel Hapal a Muhamed Tijani debatují během utkání se Slováckem.

„Víme, v jaké jsme situaci, takže se musíme pořádně připravit na jarní část sezony,“ uvedl Pavel Hapal, který soudí, že mužstvo je chatrné především v obranné činnosti. „V defenzivních soubojích. Nechci to shazovat na obrannou trojku nebo čtverku, protože jde o problém celého mužstva. Musíme být pevnější vzadu, nedostávat tolik branek.“

Jan Laštůvka potvrdil, že je to pravda. „Dlouho jsme neudrželi nulu. Vždycky jsme nějakou chybu udělali. Nevím proč,“ podotkl gólman. „Přitom pro obranu je čisté konto důležité, aby si víc věřila. Když se ale podívám na statistiky celkově, tak ani celky ze špičky na tom nejsou s nulami tak dobře jako minulé roky. Nul je hodně málo.“ Baník si připsal tři – za remízy v Hradci Králové a Liberci a domácí výhru s Pardubicemi 3:0.

„Naopak ofenziva byla dobrá, šance jsme si vypracovávali, měli jsme tlak. Podzim jsme končili pohárem se Spartou (2:3), která před tím tři zápasy nedostala gól, a my jí dali dva,“ upozornil trenér Hapal.

Zatím není jasné, jak se do 28. ledna, kdy startuje „jaro“, ostravský kádr změní.

„Nějaké úvahy máme, ale nebudu předjímat. Kolotoč se teprve rozjíždí,“ řekl Pavel Hapal.

„Nevíme, jestli zůstane

Plavšić, což je jeden z důležitých hráčů. Ukázal, že je někde jinde. V Baníku dlouho nebyl takhle rozdílový hráč. A uvidíme, co Laco (útočník Almási). Taky se mluví, že by mohl odejít,“ upozornil Laštůvka. „Na druhou stranu Baník nemůže být o jednom dvou hráčích. Musíme makat jako tým. Možná přijdou jiní kluci, možná budou změny, ale to už není otázka na mě.“

Ostatně Laštůvka prohlásil, že vyhrát ve sportce, koupil by Srdjana Plavšiće, který v klubu hostuje ze Slavie a je příliš drahý. Navíc zájem o něj je i v zahraničí.

Už si brankář vsadil?

„Sázím furt, ale bohužel ani minule jsem eurojackpot nevyhrál, takže jsem musel Srkimu říct, že to zatím nevyjde. Ještě ale se sportkou nekončím,“ usmál se.

Pohled na ostravský stadion zaplněný domácími diváky při utkání Baníku s AC Sparta Praha ve 4. kole Mol Cupu

Mikloško: Zimní přestupy jsou často předražené

„Budeme dělat všechno pro to, aby Plavšić, Cadu (hostuje z Plzně – pozn. red.) a Almási v Baníku zůstali. V tom jsme zajedno s majitelem klubu panem Brabcem,“ řekl na klubovém webu sportovní šéf Luděk Mikloško. „V případě Plavšiće a Cadua to nemáme plně ve svých rukou, ale u Laca Almásiho ano. Zastávám názor, že ještě půjde výkonnostně nahoru. Chtěl bych, aby v Baníku ještě rok i dva zůstal.“

Podle Luďka Mikloška žádné podstatné změny v mužstvu nyní nebudou. „S trenérem Hapalem současnému týmu věříme. Není důvod panikařit a dělat překotná rozhodnutí,“ řekl Mikloško. „Shodli jsme se i na tom, že tým jde herně nahoru. Jsem přesvědčen, že ani současná zlepšená výkonnost není maximem tohoto mužstva. Věřím, že na jarní část budou hráči ještě lépe připraveni a že se budeme tabulkou šplhat nahoru.“

Připustil, že některé posty potřebují zdvojit. „Musíme o nich více přemýšlet i s ohledem na budoucnost, ale zimní přestupy jsou složité a často zbytečně předražené, protože hráči mají platné smlouvy. A přivádět hráče, o kterém bychom nebyli jasně přesvědčeni, že je pro základní sestavu, nechceme a nebudeme. Naopak využijeme čas k tomu, abychom současné hráče Baníku ještě lépe poznali a dokázali z nich vytěžit maximum.“

Takže, co mužstvo v nynější zimní přestávce potřebuje?

„Musíme se připravit fyzicky, protože nás nečeká lehké jaro,“ odpověděl Pavel Hapal, který dal hráčům tento týden volno. „Sázíme na to, že necháme hráče odpočinout. Ale dva týdny před vánočními svátky jim začnou individuální tréninky, budou se chystat sami.“

Tým se sejde těsně před koncem roku, aby absolvoval fyzické testy. A od 2. ledna se naplno rozjede společná příprava.

„Během podzimu jsme se herně trošku zvedli, ale moc dobře víme, že musíme makat od prvního dne individuální přípravy,“ prohlásil Jan Laštůvka.