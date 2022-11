Plavšič nasměroval Baník k výhře: Když zápas odmakám, jsem spokojený, říká

Po jeho centru Dostál zasáhl míč rukou a Tetour proměnil penaltu. Pak Plavšič unikl po levé straně a zvýšil na 2:0. A ve druhé půli nahrál na gól Almásimu.

Při vašem gólu jste střílel mezi brankáře a pravou tyč. Hned jste věděl, jak budete zakončovat?

Po přihrávce od Kuzmy (Kuzmanoviče) jsem viděl, že před branku nabíhá Almási. Chtěl jsem mu míč prostrčit, ale navázal se na něj protihráč, a tak jsem zakončil sám a spadlo to tam.

Po přestávce jste už Almásimu na gól nahrál. To jste střílet nechtěl?

Ale ano, jenže gól jsem už dal, a tak jsem přihrál. A před zápasem jsem říkal jednomu kamarádovi, že budu mít jedna plus jedna...

Správně byste měl mít asistence dvě, když jste zařídil penaltu...

No... To jsem nevěděl, že se to počítá jako asistence (smál se). Děkuji.

Jak si vůbec na hřišti rozumíte s Ladislavem Almásim?

Dobře spolupracujeme i na tréninku. Vím, že ve vápně je nebezpečný, takže se mu tam do nějakého prostoru vždycky snažím balon dát a on si ho najde.

Co se v Baníku změnilo výměnou trenérů, které jste zažil i jako hráč Sparty?

Nevím, proč jsme nehráli dobře pod Pavlem Vrbou, ale když přijde nový trenér, je to impulz. Všichni jsme za to vzali a snažíme se plnit, co po nás Pavel Hapal chce.

V osmi utkáních za Baník máte bilanci dvou gólů a dvou nahrávek. Minulé tři domácí zápasy jste odehrál skvěle. Dá se říct, že jste ožil?

Ve Slavii mi říkali, že odehraju výborný zápas, ale nemám statistiky. Teď jsem se na ně zaměřil, abych je zlepšil. A v Ostravě jsem spokojený, což je vidět i na hřišti.

Nesráželo vás, že jste se střelecky neprosazoval?

Ne. Do každého zápasu jsem šel s čistou hlavou, pomoci týmu. Vždy se snažím dát do hry maximum. Naběhám nejvíc kilometrů. Pokud utkání odmakám, jsem spokojený, i když se neprosadím střelecky nebo nahrávkou.

Tušíte, zda v Baníku zůstanete i na jaře, nebo se vrátíte do Slavie, odkud jste přišel na hostování?

Zatím nemám žádné informace. Vše se ukáže po podzimu.