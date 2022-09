Plavšič už kmitá v dresu Baníku: Chci pomoct i sobě, ve Slavii snad nekončím

Kam tedy podle vás Baník patří?

V lize patří nahoru. Když jsem tu hrával dříve, bylo to těžké. Teď Baník sezonu nezačal dobře, ale snad začneme vyhrávat a bude se nám dařit. Jsem tu pár dní a je cítit, že je to klub s historií, což jsem ale viděl už dřív. A když mi zavolal trenér Vrba, nebylo co řešit.

Ve Slavii jste nechtěl vydržet, nebyl jste spokojený?

Nebylo to podle mých představ, nehrál jsem tolik, kolik bych chtěl. Proto jsem hledal tým, kde budu hrát pravidelně. Řešilo se i něco zahraničního, ale s přítelkyní čekáme dítě. A jak říkám, když zavolal kouč Vrba, dál jsem to už neřešil. Pořád ale doufám, že ve Slavii jsem ještě neskončil.

Takže v Baníku se chcete předvést?

Ve Slavii jsem nebyl spokojený s minutáží. Teď chci pomoct Baníku i sobě a uvidíme, co bude.

Jak se vám hrálo proti Pardubicím? Na hřišti jste vydržel 68 minut, pak jste střídal, vypadalo to, že vás berou křeče.

Posledních dvacet minut jsem to už docela cítil, dlouho jsem nehrál. Ale moc jsem se těšil a doufám, že nám to všem na hřišti půjde lépe a lépe.