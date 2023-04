Lischka: Musíme si uvědomit, že bojujeme pro Baník, pořád hrajeme o všechno

V únoru to bylo s Hradcem Králové, v úterním vloženém 29. kole první ligy se Slavií 0:2, byť Baník do závěru vzdoroval a sahal po remíze.

„Ta prohra hodně mrzí, protože jsme dlouho odolávali,“ prohlásil Lischka. „Od samého začátku se nám dařilo plnit taktický plán, i když Slavia tam nějaké náznaky měla. V obraně jsme však byli pevní a silní.“

Než přišel roh v 81. minutě a volný Matěj Jurásek nezaváhal...

Bohužel. Gól ze standardky je ten nejjednodušší, který nám soupeř může dát. Je velká chyba, že jsme si tu situaci nepohlídali, nezareagovali na ni. Věřím, že nebýt toho, dotáhli bychom utkání do remízy.

Byla sázka na obranu jediná šance, jak se Slavií bodovat?

Byla to naše naděje. Drželi jsme kompaktní blok a chtěli těžit z rychlých brejků. Nastřelili jsme i břevno, nějaké závary před jejich vápnem byly, bohužel jsme z toho nevytěžili víc a ten obdržený gól byl rozhodující faktor v utkání.

Co se při tom rohovém kopu stalo, že míč propadl za hráče skákající na hlavičku až k volnému Juráskovi?

Teď hned po zápase nevím, kdo ho měl hlídat, nebo byl sedmý nabíhající hráč. Určitě to je ale chyba nás, co jsme tam byli při organizování obrany. Nesmí se to stávat, pokud chceme vyhrávat, anebo nejméně remizovat.

Jiří Fleišman ve druhé půli trefil břevno. Tlačili jste balon do branky očima?

Jo, víme že Jirka má fantastickou střelu. Rád si přímáky po tréninku nebo před ním zkouší. Bohužel. Byl bych za něj i za nás moc rád, kdyby mu to tam spadlo, byl by to nádherný gól.

Ukázali jste, že pokud hrajete disciplinovaně a bojujete, že můžete uspět s každým soupeřem?

My to tak hlavách nastavené mít musíme. Nevím, jestli je tady někdo, kdo by šel na hřiště s tím, že někoho porazit nemůžeme, nebo že na něj nemáme. Tak to fungovat nesmí. Každý musí mít jasno v tom, že jsme na hřišti rovnocenní, ne-li, neříkám se Slavií, i lepší. Psychika v tom hraje důležitou roli, i když to jaro nám v tom moc nepomáhá. Jsme dole, musíme makat a dřít.

Matěj Jurásek oslavuje gól proti Baníku.

Hodně bude záležet na dnešních zbylých zápasech 29. kola první ligy, ale v posledním kole základní části v neděli v Olomouci potřebujete vyhrát, abyste měli šanci vyhnout se skupině o záchranu.

My teď hrajeme skoro každý zápas o všechno a je jedno, jestli je to Slavia, nebo Olomouc. My potřebujeme, a chceme, z každého zápasu vytěžit maximum. Všichni si musíme uvědomit, že bojujeme za Baník. Sami jsme se do této situace dostali a společně se z ní musíme vyhrabat a sezonu ještě důstojně zakončit.

Jak náročný bude konec sezony, protože bodové rozdíly mezi mužstvy jsou malé?

My se musíme hlavně koukat sami na sebe. Když nevyhrajeme několik utkání, nezískáme body a ostatní je sbírají, tak se na nás samozřejmě dotáhnou, anebo my klesneme dolů. Zápasy jsou pro nás těžké celé jaro. Jiná cesta než makat, dřít a věřit, že ztrátu v dalším střetnutí odčiníme, není.

Do základní sestavy jste se vrátil po zranění. Jste na závěr ligy fyzicky připravený?

Se Slavii to je vždy běžecky náročný zápas. Tuším, že jsem byl v základu po dvou měsících. A hned Slavia, byla to zkouška ohněm. Ke konci mi síly ubývaly, ale fyzicky jsem to jakž takž zvládl.