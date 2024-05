Kania o konci Kozla: Nemusel by zvládnout změnu, budujeme nový klub

„Potvrzuji, že 3. dubna, tedy hned první den, kdy jsme klub převzali, jsme já a generální ředitel Jan Nezmar oznámili trenéru Kozlovi, že od další sezony se chceme vydat jinou cestou,“ napsal Kania v obsáhlém příspěvku na sociální síti X .

„Měsíce jsme to rozhodnutí zvažovali, protože trenér Kozel je bezesporu výborný trenér, nakonec jsme ale z mnoha důvodů došli k tomu, že pokud budujeme de facto úplně nový klub, který bude fungovat velice odlišně od toho, jak fungoval doteď, existuje velké riziko, že hlavní trenér (ať by to byl kdokoliv), který byl zvyklý tři roky fungovat úplně jinak, by nemusel takovou změnu zvládnout akceptovat a zásadně by to mohlo zkomplikovat transformaci klubu.“

Až do neděle se o Kozlově konci v Liberci jen spekulovalo, i když dost hlasitě. Klub ani trenér však tuto informaci nepotvrdili. To se stalo až po prohře Liberce 0:2 v Teplicích v prvním zápase ligové nadstavby, kdy si Kozel vzal na závěr tiskové konference slovo.

„O svém konci vím už delší dobu, ale s vedením jsme se domluvili, že to zveřejňovat nebudeme, proto jsem to také doteď nepotvrdil. Nicméně ty informace už nějakou dobu unikají a všichni o tom píšou jako o hotové věci. Proto jsem to chtěl uvést na pravou míru,“ vysvětlil současný kouč Liberce své rozhodnutí věc nakonec zveřejnit. Dodal také, že se mu za této situace nepracuje příjemně.

Z následné reakce nového většinového majitele libereckého klubu vyplývá, že chtěl Kozlův konec u týmu oznámit hned zkraje, ale proti byl samotný trenér.

„Trenér preferoval, že celou věc, bez ohledu na spekulace, nebudeme do konce sezony komentovat. Zpětným pohledem jednoznačně přiznávám, že bylo mou chybou, že jsem netrval na námi preferované variantě a že jsem ustoupil,“ uvedl Kania.

„Měli jsme si v ten moment všichni uvědomit, že je o náš klub obrovský mediální zájem a že není možné tak zásadní skutečnost utajit více než pár dní. Je to zcela logické, protože klub musí pracovat na zajištění nového realizačního týmu a končící trenéři musí pracovat na tom, aby měli od další sezony angažmá.“

Minulý týden Kozel podle Kanii vedení klubu sdělil, že na tiskové konferenci po Teplicích nebude dál mlžit a řekne pravdu. „Určitě by dávalo smysl zachovat dohodnutý postup a být konzistentní v nekomentování dané věci, nicméně byla to trenérova volba, ve které mu nemůžeme bránit,“ napsal nový majitel Slovanu Liberec.

„Je tedy logické, že musím i já uvést situaci na pravou míru z našeho pohledu. Je to nešťastné, nicméně plyne z toho jednoznačné poučení, které asi každý známe ze života - vždy je jednodušší říct pravdu. A plyne z toho i jedno poučení týkající se fotbalového prostředí - vždycky se všechno vykecá bez ohledu na cokoliv.“

Tak či onak, nedělní odveta s Teplicemi v semifinále skupiny o Evropu může být pro Kozla posledním zápasem na liberecké lavičce. To samozřejmě v případě, že se týmu nepodaří otočit nepříznivé skóre 0:2. Na Kozlovo místo by měl přijít Radoslav Kováč z Pardubic, o čemž se také už dlouho spekuluje.