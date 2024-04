Liberec oficiálně změnil majitele. Kania převzal většinu akcií, Nezmar ředitelem

Transfer oznámil liberecký klub na svém webu, zároveň informoval o odvolání stávajícího představenstva a dozorčí rady společnosti.

Ve vedení tak nově působí například Kaniova manželka Petra, Tomáš Netopil, Filip Gigal a Zbyněk Štiller.

„Na svém prvním zasedání nové představenstvo jmenovalo pana Jana Nezmara do pozice generálního ředitele společnosti,“ stojí v tiskové zprávě.

„Je nám velkou ctí, že se můžeme stát většinovými akcionáři tak významného českého fotbalového klubu,“ prohlásil Kania, jemuž nově patří 75,65 procenta klubových akcií.

„Naším jednoznačným cílem pro nejbližší sezony je vrátit klub tam, kam historicky patří, tedy na nejvyšší ligové příčky a každý rok bojovat v předkolech o účast v základních skupinách evropských pohárů.“

Jako první krok označil Nezmarovo jmenování, další přijdou postupně. „A budou transparentně komunikovány s fanoušky, partnery i s fotbalovou veřejností,“ doplnil Kania.

Ten získal klub od Ludvíka Karla, který do Slovanu vstoupil v polovině 90. let a pomohl mu z finančních problémů. Za jeho éry získal Liberec tři ligové tituly v letech 2002, 2006 a 2012. Rovněž se několikrát dostal do pohárové Evropy, v roce 2002 došel až do čtvrtfinále Poháru UEFA.