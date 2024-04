Jednou by v Liberci měla znít hymna Ligy mistrů. Nový šéf klubu nejen o plánech

Až fotbalisté Liberce vyběhnou v sobotu doma proti Slovácku, na tribuně už na ně bude dohlížet nový šéf - Ondřej Kania, výkonný ředitel společnosti JK Education/Consilium, která se zabývá vzděláváním a vlastní třeba síť soukromých škol. A nově i většinový vlastník sedmého týmu tabulky.

Jednatřicetiletý muž s pestrým tetováním a širokým úsměvem spustil na severu Čech revoluci. Zpět je Jan Nezmar, generální ředitel klubu. Sportovním ředitelem se stal bývalý reprezentant Theo Gebre Selassie a předsedkyní představenstva Kaniova manželka Petra.

„Pracovala jako auditorka největších českých a slovenských bank, ale souhlasila, že v práci skončí a bude se věnovat dohledu nad ekonomickým fungováním Slovanu,“ popsal Kania, jenž rozhovor pro MF DNES zatím odmítl. Fanouškům se ale se svými dojmy svěřil. O čem také mluvil?

O ambicích:

Naše hlavní motto je Společně zpátky na vrchol. Cílem je, aby v dalších letech hrál Slovan v předkolech evropských pohárů a abychom uspěli. Slovo společně je důležité. Myslím totiž i fanoušky.



O zvýšení návštěvnosti:

Prozradím, že byly zápasy, kdy tržby ze vstupného dosahovaly malých nebo středních desítek tisíc korun. Je tedy zásadní, aby se příjmy klubu ze vstupného a permanentek minimálně zdvojnásobily. Já osobně si své lístky budu platit. Stejně tak moji přátelé, taková je moje strategie. Zároveň chceme i navýšit aspoň o 50 procent příjmy od sponzorů. Věřím, že kombinace sportovního restartu s oživením marketingové komunikace povede k tomu, že o klub bude zájem. A pak bude na nás, abychom lidi našimi výsledky nezklamali.

O rozpočtu klubu:

Očištěno o náklady na přestupy a o mládež plánujeme pro příští sezonu rozpočet přesahující 130 milionů korun. Ale v prvních dvou sezonách nebudeme trvat na tom, aby bylo saldo přestupové politiky pozitivní. Pokud zvládneme prodat hráče, jsme připraveni investovat do nákupu hráčů nových.

O Nezmarovi a Gebre Selassiem:

Už 12 let řídím velkou mezinárodní firmu, která má stovky zaměstnanců v několika zemích, a myslím, že jedna z mála mých silných stránek je, že umím rozpoznat silné stránky v různých lidech a vytvořit jim prostředí, aby své přednosti a talent mohli uplatňovat. A Honzovi klub vytvoří zázemí, kdy on se nebude muset zabývat standardním provozem, ale bude se moci soustředit na sportovní koncepci. Jsem rád, že Theo souhlasil a bude pracovat pod Honzou. Myslím, že klub, který řídí jeho legendy, nemůže fungovat špatně. Tak snad se mi to potvrdí.

O vysněné Lize mistrů:

Když jsem se poprvé setkal s panem Karlem (bývalým majitelem), tak strašně griloval Honzu Nezmara za to, že proti AC Milán šel sám na branku, nedal gól a Slovan nepostoupil do Ligy mistrů. Možná je to troufalé, když jsme v tabulce sedmí, ale myslím, že na základě kombinace Honzova historického dluhu, mé ambice a naší lásky k hymně Ligy mistrů by tady jednou ta hymna měla zaznít. Je potřeba mít nejvyšší cíle, ale odpracovat si to.

O novém vedení klubu:

Místopředseda představenstva je Tomáš Netopil, moje dlouholetá pravá ruka v byznysu, právník, jeden z nejchytřejších lidí, které znám. Má zodpovědnost za právní aspekty klubu. Dalším členem představenstva je Filip Gigal, který dělá marketingového ředitele v naši vzdělávací skupině, extrémně schopný člověk. A jsem moc rádi, že pan Štiller, dlouhodobý prezident klubu, souhlasil s tím, že bude spolu s třemi lidmi, které jsem vybral já, zastupovat v představenstvu Preciosu jakožto minoritního akcionáře.

O přestupové politice:

Naší prioritou je mít v týmu co nejvíc kmenových hráčů, ale fotbalisty na hostování samozřejmě nemůžu vyloučit. Můžu říct, že se určitě nebudeme každý půlrok zbavovat svých nejlepších hráčů. A chceme vytvořit klub, který bude destinací, kam hráči chtějí přijít, nikoli destinací, z níž chtějí odejít.

Poslechněte si odpovědi nového většinového akcionáře Ondřeje Kanii na dotazy fanoušků #FCSL: — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) April 4, 2024

O proměně stadionu:

Naše investice je primárně do sportovní části – do výkonu a potenciálu. Takže nyní nebudeme chtít utrácet za „beton“. A trávník? Budeme to intenzivně řešit. Na konci sezony si sem pozveme firmy, které se trávníky zabývají, a budeme chtít slyšet jejich nabídky.

O ženském fotbalu:

Velká priorita pro mě a hlavně pro paní předsedkyni. Vzniká Evropská liga žen, nebude jen Liga mistryň. UEFA tak jistě bude navyšovat prize money. Odstup mezi Slavií, Spartou a zbytkem ligy je nyní velký, ale my se o přední příčky popereme. Věřím, že se dočkáme toho, že nejen náš mužský, ale i ženský tým bude hrát evropské poháry.

O rebrandingu:

Z naší analýzy vyplývá, že aspoň minimální refresh je potřeba. Z čistě praktických důvodů: kvůli různým partnerstvím a novým komunikačním platformám, aby se s logem dalo lépe pracovat.

O zápase se Slováckem:

Chtěl bych lidi požádat, aby v sobotu přišli. Doufám, že se to povede, bylo by nepříjemné začínat prohrou. Slovan fenomenálním způsobem zvítězil v Plzni a se vší úctou ke Slovácku – na něm je vidět regres. Myslím, že by se kluci měli namotivovat tak, aby chtěli předvést skvělý fotbal a skvělý výsledek.

O dlouhodobých plánech:

Věřím, že klub jednou předáme našim dětem a ty se o něj budou starat. Uvidím, jaký si k němu vybudují vztah, protože bydlíme u Prahy. Ale chci, aby Slovan byl naše kotva, se kterou vydržíme navždy.