Fila: gól číslo 10 před Trpišovským a Tvrdíkem. Jde do přípravy, oznámil kouč

„Neříkal jsem si, že je tady delegace ze Slavie, tak musím dát gól. To bych byl v depresi,“ usmál se kanonýr po triumfu 2:0 nad Libercem v úvodním semifinálovém zápase ligové skupiny o Evropu.

Z novinářské lávky pod střechou Stínadel duel bedlivě dozorovali ze Slavie mimo dalších i kouč Jindřich Trpišovský a klubový šéf Jaroslav Tvrdík. Jak v Teplicích, tak v Liberci mají sešívaní své hráče.

„Chtěl bych říct, že jsem na to nemyslel, ale bylo to těžké. Měl jsem v hlavě tolik věcí! V zápase jsem na to myslet přestat a hrál jsem, jak chci,“ vykreslil jedenadvacetiletý talent.

Zápas v Teplicích sledují šéf Slavie Jaroslav Tvrdík a kouč Jindřich Trpišovský (vpravo).

V prvním, taktickém poločase domácí nevyslali ani jednu střelu mezi tři tyče. Rozjeli se po pauze, Filovu hlavičku nejdřív vyškrábl brankář Bačkovský, na jeho parádní dalekonosnou ránu do šibenice už nedosáhl.

„Kdybych dal hlavičce větší razanci na přední tyč, spadlo by to tam. Nevadí, krásný gól jsem dal i tak,“ užíval si rodák z Brna. „Možná jsem chtěl střílet o sekundu, o jeden dotyk dříve. Ale obránce byl blíž, řekl jsem si, že ještě půjdu dál. A pak jsem to trefil.“

V nastavení podobnou raketu vyslal Filip Havelka a dobře naložený teplický trenér Zdenko Frťala vtipkoval: „Klukům jsem v přípravě říkal, že zakopnuté míče v Plzni už našli, takže můžou znovu střílet ze střední vzdálenosti. Krásné góly jsou odměnou pro opět skvělé fanoušky.“

Teplice si před odvetou hýčkají zajímavý náskok. „Logicky máme šance vyšší než Liberec, ale když dají jeden gól, bude to nervózní. Navíc venku máme horší výsledky,“ varuje Fila, že vyhráno není, ač skláři letos se Slovanem ani v jednom ze tří případů neprohráli: „Nemůžeme žít z minulosti, už si nás načetli.“

V aktuální sezoně Fila v každém utkání s Libercem skóroval. „Přitom Slovan je spíš můj neoblíbený soupeř. Mám radši jiné než Liberec a Jablonec, oni mají kvalitní stopery, kteří kopali v reprezentaci, mají dobrou rozehrávku a jsou silní. Nehraje se proti nim úplně příjemně.“

Trpišovský o dalších slávistech „Ondra Kričfaluši za Teplice podal vynikající výkon. Je výhoda, že může hrát uprostřed i na stoperu. Ne nadarmo má osm ligových startů za Slavii, hrál i derby. Pro nás hodně zajímavý hráč. Albert Labík se v Teplicích po přestupném kroku ve Vlašimi chytil velice dobře. Je skvělé, že kluci hrají pravidelně a dobrý fotbal, je to pro ně dobrá průprava směrem do Slavie. To samé liberečtí Filip Prebsl a Denis Višinský, potřebují mezikrok a mají ho naprosto ideální.“

Ovšem 190 cm vysokému útočníkovi to proti nim střílí. I díky tomu letos nasázel už deset branek. Jeho maximum dosud bylo poloviční, v ročníku 2021/22 zasáhl cíl pětkrát za Mladou Boleslav a Slavii.

„Deset, to už je nějaké číslo. Rozdíl mezi tím, co jsem dával předtím. Je to pro mě příjemná novinka, i když spíš jsem rád za výhru,“ nezapomněl Fila na týmový úspěch.

Jeho vzestup upoutal mateřskou Slavii, takže Trpišovský v neděli zvěstoval: „V létě s námi určitě půjde do přípravy a uvidíme, jak se to vyvine. Je to zajímavý prototyp útočníka, silový, fotbalový a teď prokazuje, že i gólový. Proto jsme ho kupovali. Útočníci dospívají později, hostování mu hrozně prospělo.“

Buldok i technik Fila si radši počká na osobní potvrzení, aby něco nezakřikl: „Oficiálně mi to nikdo neřekl, až pak s tím budu počítat na sto procent. Vím to jen z médií. Trošku v to doufám.“

Třeba ještě nějaké góly přidá. Před sezonou si dal osobní cíl, jeho výši neprozradil ani v neděli. „Meta byla dvouciferná, ale ještě není dosažená. Snad nekončím...“