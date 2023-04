(Ne)výhoda první příčky před nadstavbou. Proč je slávistický kouč opatrný

První nezpochybnitelná výhoda první příčky po základní části je, že při bodové rovnosti s jakýmkoli soupeřem na konci soutěže zůstanete před ním, lhostejno jestli má on lepší skóre či vzájemná utkání.

Pro Slavii je tu i další nezpochybnitelná výhoda: derby bude hostit v Edenu, doma bude mít i Plzeň a také čtvrtý tým tabulky, k němuž mají nejblíž Bohemians. A Slavia doma za celou sezonu ještě neztratila ani bod.

Prosadit se na čtvrtou příčku může i Slovácko, teoreticky i Olomouc.

Právě Slovácko, Olomouc a případně ještě Hradec, jsou adepti na páté a šesté místo, s nimiž by Slavia v případě vítězství po základní části hrála venku. V letošní sezoně na podzim na Slovácku remizovala 1:1 a v Olomouci prohrála 0:2.

„Například zápas na Slovácku je hodně nepříjemný, i Sparta to poznala,“ připomněl Trpišovský sobotní remízu rivala 1:1, která Spartu stála pokles z první příčky na druhou. „My jsme to zažili i sami. Loni jsme šli do nadstavby taky z první příčky a ukázalo se, jak těžké zápasy venku jsou.“

Tenkrát Slavia podlehla na úvod nadstavby na stadionu Hradce (3:4), druhá Plzeň se přes ni přehnala a už ji na první místo nepustila.

„Mně osobně se nadstavba moc nelíbí, protože tam chytnete týmy jen jednou doma nebo venku a nevíte, v jakém to bude rozpoložení. Je strašně těžké plánovat, s jakou formou a s jakou motivací půjde do zápasu některý tým v předposledním 34. kole, když už o nic hrát nebude a dá šanci mladým hráčů. A na úvod v 31. kole chytnete někoho, kdo je v totálním laufu,“ přemítal Trpišovský.

„Každopádně rozhodovat se bude v každém kole, spolehnout se můžeme jen na sebe. Musíme to zvládat tak, jako naposled v Ostravě, i když paradoxně v Liberci nebo Boleslavi jsme k vítězství byli blíže. Teď bude rozhodující ty zápasy zvládat, ani ne tak ty, které se daří, ale hlavně ty, kde se nedaří,“ prohlásil Trpišovský.

„Tým v Ostravě ukázal velkou vůli, protože Baník někdy od sedmdesáté minuty cítil, že by mohl vyhrát . Ale my jsme to dokázali překlopit na naši stranu, což po tom období, kdy se nám venku nedařilo, je příjemné zjištění.“

Příjemné zjištění je pro něj i fakt, že se mu vrací někteří marodi.

„Petr Ševčík je na tom hodně špatně, dobral antibiotika, které mu nezabraly. Když jsem ho v pondělí viděl, byl v bídném stavu a řeší se, jestli dostane nová antibiotika,“ poznamenal Trpišovský.

„Ale David Jurásek se hodně zlepšuje, Ondra Lingr zase slibuje, že stihne finále poháru. Je tam určitý progres a zlepšení, kluci se mu věnují. Věřím, že ten návrat je blízko, byly to svalové záležitosti, u kterých ujistíte, jak na tom doopravdy jste, až když kopnete do míče. Myslím si, že u Šévy to bude déle, Juras s Linžim nebudou na Hradec, snad ale zvládnou kus finále ve středu,“ řekl slávistický kouč.