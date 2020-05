O pomoc pro Smartwings požádaly cestovky, najít miliardy bude obtížné

O tom, že by stát mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl v letecké společnosti, hovořil v sobotu v České televizi ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. Opozice s tím většinou nesouhlasí, v rozhovoru pro ČT záměr zkritizoval také předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.



Babiš v neděli uvedl, že nezná detaily připravovaného scénáře. „Představa je, že by to stát koupil za korunu,“ uvedl s tím, že otázkou je bilance společnosti a její zadlužení a bylo by těžké do firmy dávat miliardy. „Je to hlavní dopravce, cestovní kanceláře nás proto žádaly, abychom jim pomohli,“ řekl a poznamenal, že společnost přepraví miliony cestujících ročně.

Vstup do firmy na úrovni stoprocentního podílu by podle Havlíčka musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun. Nevyloučil ani jinou možnost, a to individuální bankovní záruku. O vyšší míře pomoci Smartwings stát uvažuje proto, že má strategický význam, uvedl ministr. Rozhodnout se podle něj musí do konce června, projedná to vláda.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové nedává smysl nic jiného než nákup stoprocentního podílu.

Není to na stole, říká Hamáček

„Nákup Smartwings z mého pohledu není na stole. Můžeme se bavit o tom, jak řešit problematiku leteckého průmyslu obecně. Podle mě mají platit pro všechny stejné podmínky, jsou tady programy, ať využijí Antivirus, případně nějaké půjčky, můžou akcionáři vložit další peníze do té firmy, to jsou standardní mechanismy,“ řekl Hamáček. Předseda STAN Vít Rakušan záměr označil za úplný nesmysl, kritizoval to také šéf ODS Petr Fiala.

„I kdyby Česká republika převzala firmu za jedinou korunu, náklady by mohly přerůst obrovitou hodnotu. V tomto případě není důvod, aby takovouto malou leteckou společnost Česká republika kupovala. Měla by se soustředit na pomoc Letišti Praha, které je strategickou firmou a které rozhodně stojí za sanaci, ale Smartwings to rozhodně není,“ řekl Středula.

„Příběh Smartwings je složitý. Jakákoli úvaha o tom, že by firma mohla být převzata státem, daňovým poplatníkem a sanovat obrovské škody, které by tam mohly být i skryty, o kterých zatím nevíme, není zodpovědný krok,“ dodal.

Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Do skupiny patří dopravci Smartwings a ČSA. Loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících.

Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem.