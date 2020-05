Slabá koruna může zdražit zájezdy, říká zástupce cestovek

Část lidí spekuluje o tom, že by pandemie mohla přinést levnější zájezdy k moři. Vyhládlí hoteliéři budou chtít naplnit své kapacity, cena ropy je stále nízká a letecké společnosti by mohly začít klienty lákat na velmi nízké ceny letenek, aby probudily zájem o cestování.

Zakladatel vyhledavače a distributora letenek Kiwi Oliver Dlouhý se v rozhovoru pro iDNES.cz vyjádřil v tom smyslu, že letenky mohou bezprecedentně zlevnit. „Komerční aerolinky, co jsou na tom kapitálově silně, se budou snažit dostat ceny dolů. Bude se lítat za deset, za pět, za jedno euro. Myslím si, že tu poptávku to tak extrémně stimuluje, že se dostane nejen na úroveň před krizí, ale i nad ni,“ uvedl.

S tím však zástupce cestovních kanceláří Jan Papež nesouhlasí. Naopak vidí několik důvodů, proč by mohly zájezdy zdražit.

„Nechápu představu, že lowcostové aerolinky ještě zlevní své lety, když už před koronavirem byla struktura nízkonákladových letenek velmi nízko a bylo možné je mít za pár euro,“ říká Papež. Podle něj řidší doprava vyšroubuje letenky a tak například lety do Thajska, které byly k dostání v relaci 13 až 20 tisíc korun, se mohou prodávat za 17 až 25 tisíc. „Určitá část cestujících odpadne, nebudou na to mít peníze. Ale je to dáno i tím, že frekvence letů bude nižší,“ odhadl.

Ceny směrem vzhůru podle něj nyní nejvíc tlačí oslabování koruny. Veškeré rezervace a platby cestovní kanceláře provádějí v eurech, které však za poslední měsíce zdražilo přibližně o 2,5 koruny na více než 27 korun.

Měnové výkyvy do deseti procent absorbují ze zákona cestovní kanceláře, ale vyšší výkyvy mohou přenést na své klienty. To znamená, že těm, kteří mají v ruce zájezd, za který zaplatili zálohu, může dovolená zdražit. „Cestovní kancelář může za klientem přijít a říct mu, že nebude doplácet 13 tisíc, ale 15 tisíc kvůli propadu koruny,“ řekl iDNES.cz Papež. Doplatek se týká každého, kdo není v ochranné lhůtě tři týdny před odjezdem. Organizátoři zájezdů mají vedle toho nárok zvýšit cenu zájezdu při inflaci dopravních služeb.

Nepředpokládá ani zlevnění hotelů v prázdných turistických resortech, a to i přes rušení letních dovolených. „Informace od hoteliérů jsou rozporuplné. Spousta jich už letos neotevře a tím se sníží kapacity. Hoteliéři nemají moc prostoru pro pokles cen, protože mají velké ztráty, úvěry v bankách,“ uvedl.

Předpokládá však, že ceny dovolených se do budoucna ustálí na předkrizové úrovni. Už za půl roku by podle něj koronavirus nemusel mít na ceny žádný vliv.

Dalším impulsem k růstu cen by mohla být situace, kdy by dopravce Smartwings potřeboval státní půjčku, kterou by vláda odmítla poskytnout. „Absence národního dopravce by pro nás znamenala složitější vyjednávání a nakonec možná vedla i k růstu cen,“ domnívá se.