Češi se chystají na dovolenou. Z obchodů mizí bazény, grily i spacáky

„Za duben se nám zvýšila poptávka zhruba o 200 procent. Díky vlastním kapacitám jsme schopni ji vykrýt,“ popsal Miroslav Nejedlý, ředitel marketingu jednoho z největších tuzemských výrobců Albixon.



Největší sháňka je u pražského výrobce o luxusnější přelivové bazény všech velikostí, v nichž voda sahá až po okraj a odtéká do přelivového žlabu po obvodu. Obrovský je však zájem také o levnější samonosné bazény, které leží na zemi, potvrzuje e-shop Mall.cz. „Zájem o bazény je extrémní, ve srovnání s loňskem prodeje vyrostly o 1 900 procent,“ říká mluvčí Pavla Hobíková.

„Většina Čechů už přehodnocuje své plány na léto a uvědomuje si, že letošní dovolenou stráví v tuzemsku,“ shrnula Hobíková.

O pětinu silnější odbyt bazénů má pražská prodejna Marimex, ale i další hráči na trhu. „Je evidentní, že lidé se připravují na trávení letní dovolené na svých zahradách a chalupách a vytvářejí si tak své vlastní koupací oázy,“ komentovala trend Kateřina Böhmová, mluvčí řetězce se zahradními potřebami Mountfield, který hlásí nárůst o 25 procent.

Bazény bez vody?

Češi berou prodejce útokem, přestože není jisté, že si bazén kvůli extrémnímu suchu budou moci napustit. Zejména teplý začátek roku a absence sněhu prohloubily katastrofální nedostatek podzemní vody. V některých krajích chybí celoroční úhrn srážek a Vltava je na dvaceti procentech obvyklého stavu.

Studny vysychají. Ministr životního prostředí Richard Brabec varoval, že bez deště je v létě ohroženo zásobování desítek, možná stovek obcí vodou.

Samosprávy už přistupují k restrikcím. Například lidé v obcích na Kolínsku až do 15. července nesmějí užívat pitnou vodu k zalévání, napouštění bazénů nebo mytí aut.

Zákaz v dubnu obnovili už třetí rok po sobě také ve Štěchovicích nedaleko Slapské přehrady. Lidé mohou napustit bazén pitnou vodou jen po dohodě s obcí, která je však nabádá, aby se dohodli na dodávkách vody s hasiči.

„V lokalitě na Masečíně je polovina chalupářů. Přijedou v pátek a každý si napustí čtyřicetikubíkový nebo menší bazén. Když to udělá deset lidí, jsme bez vody,“ vysvětluje místostarosta Pavel Zeman.

Připouští však, že pokud si někdo bez souhlasu napustí bazén pitnou vodou, nemá ho obec jak potrestat. Do budoucna by ráda zavedla chytré vodoměry, aby bylo možné účtovat dvojí cenu. To však zatím neumožňuje legislativa. „Odběratel by měl kubík vody třeba za sto místo 40 korun,“ vysvětlil.

Také další obce v okolí spolupracují s hasiči na dodávkách vody, kde je sice víc dusičnanů, ale na koupání to stačí.

Hitem jsou trampolíny

Kromě bazénů mají prodejci žně i u dalších výrobků k rekreaci. O desítky až stovky procent nahoru oproti loňskému roku šly na Mall.cz prodeje vířivek, zahradních grilů a nábytku a v posledních týdnech také stany, spacáky, matrace, kempingový nábytek a další outdoorové vybavení.

„Největší zájem je především o prostornější rodinné stany a samonafukovací karimatky. Hitem posledních týdnů jsou trampolíny, které rostou o 350 procent,“ shrnula mluvčí Hobíková. Zájem o mobilní vířivé vany a trampolíny potvrzuje pražský prodejce Marimex. V kurzu jsou také dětská hřiště a houpačky.

Doba přeje i prodejcům jízdních kol včetně elektrokol, protože v čase vládních zákazů šlo o jednu z mála povolených aktivit. „Zvlášť v době rozvolňování omezení, ale i strachu z hromadné dopravy, stále více majitelů elektrokol objevuje jejich vhodnost k denní dopravě,“ vysvětlil jeden z důvodů meziročního nárůstu prodejů o 25 procent jednatel ekolo.cz Jakub Ditrich.

Na druhou stranu, trh s elektrokoly roste posledních deset let a v posledních třech letech dvouciferně. Loni už v ČR každý pátý bicykl bylo elektrokolo. V Německu tvoří třetinu a v Nizozemsku 75 procent všech jízdních kol.

Majitel společnosti ekolo.cz je nicméně zklamaný z přístupu hlavního města k cyklistům v době pandemie.

„Detailně sleduji dění v evropských metropolích a musím konstatovat, že Praha je jedno z velmi mála měst, které v průběhu krize neudělalo nic pro individuální cyklodopravu,“ hodnotí. Třeba Paříž dočasně rozšířila cyklostezky o 650 kilometrů.