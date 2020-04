Část EU chce zmírnit pravidla vracení peněz za lety. Lidé by dostali poukazy

Většina zemí podporuje další vstřícné kroky na pomoc dopravcům stižených výpadkem provozu. Tucet unijních států včetně Česka ve středu předal Evropské komisi návrh na uvolnění pravidla, podle něhož musí aerolinky za zrušené lety zákazníkům vrátit peníze.

Doprava je jedním z nejpostiženějších sektorů a podle ministrů by měla společná unijní pomoc ekonomikám rovněž počítat s provozovateli letecké, kamionové či lodní dopravy.

„Víme, že sektor se hned nevrátí na předkrizovou úroveň, ale pracujeme na postupném obnovení provozu,“ uvedl chorvatský ministr Oleg Butković. Koordinované uvolňování restrikcí by podle něj mělo vycházet z míry zdravotního rizika, být vyvážené a nikoho nediskriminovat.

Eurokomisařka pro dopravu Adina Valeanová představila ministrům balíček dalších opatření, jimiž chce Brusel ulevit dopravcům. Aerolinkám mají například usnadnit licenční podmínky ve chvíli, kdy se dostanou do finančních potíží.

V případě lodních dopravců budou zase moci úřady odpouštět poplatky spojené s využitím přístavů. Pro všechny dopravce by se pak měla prodloužit doba platnosti některých licencí, aby jim v náročné době ubyla administrativní zátěž.

Většina aerolinek provozuje kvůli uzavření hranic či obavám cestujících v současnosti jen minimum letů. Jejich manažeři vyjednávají s vládami o možnostech záchranných investic či úvěrů a netrpělivě vyhlížejí konec omezení.

Letecká lobby se také snaží přesvědčit komisi o uvolnění pravidel, která aerolinkám nařizují vrátit peníze zákazníkům za zrušené lety, pokud klienti nechtějí využít jiný termín.

Letecké společnosti by rády vzhledem k výjimečným okolnostem a obavám z pomalého návratu k normálu chtěly místo vracení peněz nabídnout cestujícím možnost letět jindy. Tím by mohly získat část hotovosti potřebnou k pokrývání propastných ztrát.

Při nevyužití voucheru vrácení peněz

Tento záměr podpořilo 12 unijních ministrů dopravy například z Francie, Polska či Česka. Brusel by podle nich měl dočasně a za přesně stanovených podmínek umožnit kompenzaci pomocí voucherů s dlouhou platností.

Pokud by je do konce termínu cestující nevyužili, teprve pak by podle návrhu mohli žádat vrácení peněz. Zpátky by je dostali i v případě krachu aerolinek.

Valeanová v dosavadních prohlášeních trvala na původních pravidlech. Aerolinkám podle ní už Brusel v březnu vyšel vstříc zrušením povinnosti využívat většinu odletových a příletových časů na letištích.