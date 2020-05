Čeká nás drahé léto v Česku? Cestovky si pronajaly velkou část hotelů a kempů

, aktualizováno

Kvůli koronaviru bude většina Čechů nucena trávit dovolenou v tuzemsku. Pokud se však rozhodnou vyrazit do kempu na poslední chvíli, vypadá to, že si výrazně připlatí nebo místo neseženou. Cestovní kanceláře totiž na omezení pohybu do ciziny okamžitě zareagovaly a pronajaly si velkou část rekreačních středisek či hotely u vodních nádrží. I kvůli tomu dovolené v Česku citelně podraží.