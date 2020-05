Číňané nabízejí podíl v Smartwings za korunu. Aerolinka žádá stát o záruku na úvěr

„Koronavirus nesrazil letecký průmysl úplně do kolen, ale minimálně do kyčlí ano. Věřím však, že krizi ustojíme. Zvládli jsme krizi s MAXem, tak snad zvládneme i tohle,“ řekl v rozhovoru pro DVTV generální ředitel společnosti Smartwings, Roman Vik.

„To co momentálně letecký průmysl zažívá nemá obdoby. Posune to celou éru létání o desítky let nazpátek. Společnosti v celé Evropě jsou těžce zasaženy a ví, že bez pomoci nepřežijí,“ dodává Vik.

Podle něj jsou dva typy volání o pomoc. „První skupinu tvoří společnosti, které byly v problémech a teď žádají stát o dotace či půjčku. Ve druhé skupině jsou aerolinky, kterým se vedlo dobře, řádně platily daně a odvody a žádají stát o záruku u úvěru od komerčních bank,“ vysvětluje Vik.

„Smartwings určitě patří do té druhé skupiny, nestojíme o milodar. Za 22 let fungování společnosti jsme od státu nikdy nežádali dotace a nežádáme je ani teď. Platili jsme spořádaně daně a jediné o co nám teď jde, je dostat záruku od státu,“ dodává.

„Máme připravený plán až do dubna příštího roku, žádali bychom o úvěr ve výši až 2,5 miliardy korun. Pokud bychom úvěr dostali a stát by se za nás zaručil, věříme, že bychom se z toho mohli dostat,“ popisuje Vik svoje plány.

O přežití bojují všemi možnými způsoby aerolinky po celém světě. Například francouzská společnost Air France už má schválenou částečnou půjčku a dotaci na 7 miliard euro „Tohle není jen záležitost Smartwings. Evropské, australské i americké společnosti teď požadují novou formu úvěrování, některé jdou dokonce ještě dál a říkají, že pokud nedostanou nějakou podporu veřejnosti, létat prostě nebudou,“ vysvětluje Roman Vik.

Podpora od státu by podle něj měla být samozřejmostí. „Pokud nás stát nepodpoří, budeme evropskou i světovou raritou mezi leteckými společnostmi. Bylo by velmi zvláštní, kdyby se stát rozhodl nepodpořit společnost, co řádně platí daně i sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance, nechal ji zkrachovat a pak se jen díval, jak k nám létají společnosti ze zahraničí, které dotaci či záruku na úvěr dostaly a všechny odvody platí svému státu,“ říká generální ředitel Smartwings.

Letecké akcie už nejsou lukrativní

Ve hře jsou však i akcie leteckých společností. Ty se však momentálně nezdají být lukrativním zbožím. Jeden z největších akcionářů, miliardář Warren Buffet se akcií v leteckých společnostech začal ve velkém zbavovat. Podle Vika je to však jen pohled jedince. „My jako akcionáři naší společnosti a projektu věříme a jsme schopni naše akcie zastavit státu pokud nám poskytnou žádanou záruku,“ říká.



Podíl 49,9 procent ve Smartwings drží čínský státní fond CITIC. Podle Vika si však vážnost situace uvědomují a v případě, že by měl stát zájem, jsou ochotni jejich podíl předat státu za 1 korunu. „Všichni čeští akcionáři by chtěli státu pomoct a i když někdy vstup státu do komerční firmy není ideální, v takovémto případě by byl na místě. Stát by měl být přítomen a kontrolovat, aby podnik fungoval v souladu se zásadami správného hospodaření.“ S čínským státním fondem je podle Vika Smartwings v jednání a v případě, že by bylo nejhůř, dojde k předání akcií za symbolickou částku.



Problémy s Boeingem

Společnost Smartwings však ani před krizí nebyla v nejlepší pozici. Z důvodu uzemnění letounu Boeing 737 MAX se odhadovala celková škoda ke konci roku na více než 1,5 miliardy korun. „I přesto, že jsme se cizí chybou dostali minulý rok do potíží, stejně jsme skončili v plusu,“ tvrdí Vik.



V pozvánce na valnou hromadu Smartwings v květnu minulého roku však stálo, že pokud nedojde k posílení finanční pozice společnosti, bude to pro existenci Smartwings představovat významné riziko. Dále se v pozvánce ještě zmiňoval narůstající problém s cash flow a tlak ze strany financujících bank.

Podle Vika se však situace následně obrátila, protože v době květnové valné hromady ještě nezapočalo jednání se společností Boeing. „V současnosti je Smartwings s Boeingem v jednání a řeší se navrácení ušlého zisku, který letecká společnost Smartwings v důsledku uzemnění 737 Maxe utrpěla. Ušlá částka činila ke konci února letošního roku přes sto milionů dolarů,“ objasňuje Vik situaci.

I přes veškeré předešlé potíže je však podle jejího ředitele společnost Smartwings vhodným kandidátem na záruku státu u banky. „V Evropě je tolik leteckých společností, které jsou na první pohled nezdravé. Norwegian, Air Italia a mohl bych dále jmenovat. I tyto společnosti však záruku bez mrknutí oka dostaly.“

„Jde nám jen o to restartovat chod společnosti. Máme 2500 zaměstnanců, jen na mzdách, včetně odvodů, odevzdáváme 3 miliardy korun každý rok. V případě, že tito kvalifikovaní lidé skončí na pracovním úřadě, vládu to bude stát více než zmařená záruka. Bylo by opravdu zvláštní, kdyby stát nepodal pomocnou ruku firmě, která léta poctivě dodržuje všechny předpisy,“ dodává Roman Vik závěrem.