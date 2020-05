Ministr Vojtěch představí předběžné výsledky studie kolektivní imunity

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Tiskové konference se dále zúčastní mimo jiné i ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Testování kolektivní imunity se uskutečnilo v Brně, v Praze, v Litoměřicích a v Olomouckém kraji, skončilo na začátku května. Spoluautor studie testování Aleksi Šedo v rozhovoru pro iDNES.cz dříve řekl, že očekává promořenost v řádech jednotek procent.

Dušek po skončení testování uvedl, že výsledky nebudou hned komplexní, studie navíc půjde na oponenturu zahraničním oponentům. Neměla by podle něj přinést závěry, které by měly narušit debatu o rozvolňování opatření. To se odvíjí od objektivní současné reality

Podle současného plánu rozvolňování opatření budou moci od pondělí 11. května částečně otevřít základní, střední a umělecké školy. Kromě nich také kina, divadla či kadeřnictví a restaurace s venkovní zahrádkou, to vše za specifických podmínek (více čtěte zde).

Počet osob s covid-19 dle krajů