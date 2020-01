Smartwings už letos s letadly 737 MAX nepočítají

Smartwings vlastní sedm těchto problematických letadel, dalších 21 strojů měla firma loni převzít od výrobce. „Nemožnost provozovat nové letouny 737 MAX a jejich dlouhodobá odstávka zcela zásadně zasáhly do našich ambiciózních plánů na další rozvoj linek a modernizaci flotily,“ řekl generální ředitel Smartwings Roman Vik. Podle něj se problémy nejvíce projevily na izraelském a francouzském trhu.

Společnost v závěru loňského roku vyčíslila ztráty kvůli odstavení „maxů“ na více než 1,5 miliardy korun, řekla mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Problémy s letadly se projevily i na provozních výsledcích skupiny Smartwings, kam patří také České aerolinie. Na svých linkách loni skupina přepravila 8,2 milionu cestujících. Oproti předchozímu roku je to o 7,9 procenta méně, skupina tak poprvé zaznamenala pokles.

Zpět do služby v polovině roku

Boeing předpokládá, že se letouny 737 MAX vrátí do služby v polovině roku 2020. Další odkládání by se firmě mohlo ještě více prodražit. Dluh amerického výrobce letadel se jen za uplynulé čtvrtletí zvýšil o šest miliard dolarů a od bank by firma v příštích měsících ráda získala alespoň dalších deset miliard.

Poté, co o novém předpokládaném termínu psalo CNBC, klesly akcie Boeingu o pět procent. Na newyorské burze se následně přestalo s akciemi leteckého výrobce obchodovat.

Boeing ve velkém přichází o objednávky dopravců. A nejen o ty nové, aerolinky ruší i ty stávající. Firma kvůli tomu v loňském roce skončila v záporné bilanci – storna bylo více, než nových zakázek.

Střízlivýma očima

Nový výkonný ředitel Boeingu David Calhoun nahlíží na celou situaci realističtěji, než jeho předchůdce. Pod vedením ex-šéfa Dennise Muilenburga Boeing neustále opakoval, že se mu podaří vrátit letouny do vzduchu před koncem roku 2019.

V úterní tiskové zprávě firmy stojí, že „bezpečný návrat Boeingu 737 MAX do provozu je naší prioritou číslo jedna“.

Se vzdáleným termínem Boeing počítá s ohledem na regulátory, i kvůli tomu, že bude zapotřebí dalšího výcviku pilotů. Firma nepopírá ani to, že se během procesu certifikace mohou objevit další problémy.

Masivní půjčky

Letouny Boeing 737 MAX už jsou uzemněné téměř rok a potíže jejich výrobce ne a ne skončit. Jen za odškodnění rodinám obětí dvou tragických nehod, které způsobila chyba systému MCAS, dala firma zhruba 49 milionů dolarů. Kompenzace aerolinkám ji pak už stály nejméně 5,6 miliardy dolarů.

Pomoci s překlenutím problémového období by firmě měly právě půjčky. Zdroje CNBC hovoří o nejméně 10 miliardách dolarů, které chce americká společnost získat od finančních institucí. Zhruba šest z nich už by přitom údajně měla mít zajištěných. To, že si firma plánuje dále půjčovat, pak potvrzují i zdroje agentury Reuters. Bližší částku však neuvádějí.

Snížit výdaje tak firmě nejspíš nepomohlo dočasné ukončení výroby letounů 737 MAX. Ekonomové odhadují, že se jí naopak prodraží – stát by ji mohlo až miliardu měsíčně. Firma totiž zaměstnance, kteří na strojích pracovali, nepropustila a přesunula je na nové projekty.

„Letadlo navrhli klauni pod dohledem opic“

Letouny 737 MAX nesmí do vzduchu i přesto, že firma software systému MCAS (o tom, jak MCAS funguje se dočtete zde) podle vlastních slov už opravila. Než však znovu začnou brázdit nebe, musí letadla schválit regulátoři. A ti s odsouhlasením jejich současné podoby otálejí.

Vede je k tomu mimo jiné i to, že technici při rozsáhlých testech narazili ve stavbě letounu na několik dalších chyb. Problémy měl 737 Max s výškovým stabilizátorem, kabeláží i s autopilotem. Žádná z těchto vad se na nehodách, při nichž o život přišlo 346 pasažérů, nepodílela. I přesto se však jedná o závažná zjištění, která v krajních případech mohou způsobit havárii.

Podle interní komunikace si nedostatky letounu během jeho výroby uvědomovali i zaměstnanci firmy, především piloti.

„Toto letadlo navrhli klauni, kteří jsou sami pod dohledem opic,“ uvedl v e-mailu z roku 2016 určeném kolegům jeden z nich. V jiných zprávách se pak lidé z firmy také chlubí tím, jak tlačili na regulátory, aby letoun schválili.