Boeing přichází o další objednávky. Loni bylo storna více než zakázek

Společnost Boeing přišla o mnoho zakázek kvůli katastrofám dvou leteckých společností. Vše odstartovalo, když se Boeing 737 MAX společnosti Ethiopian Airlines loni 10. března zřítil krátce po startu z etiopské metropole Addis Abeby. Na palubě bylo 157 lidí, nikdo z pasažérů nepřežil.

Stroj stejného typu měl nehodu v říjnu 2018, kdy letadlo nízkonákladové společnosti Lion Air se 181 pasažéry a osmi členy posádky havarovalo krátce po startu z letiště v Jakartě. Ani tehdy neštěstí nikdo nepřežil.

Provoz letounů Boeing 737 MAX byl po těchto nehodách po celém světě pozastaven a dodnes se letadla nevrátila do vzduchu.

Podnik navíc nyní čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří při nehodách zahynuli.

Firmu také vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.



Co je však pro fungování společnosti nejdůležitější: kvůli špatné reputaci, která amerického letadlového giganta v poslední době provází, společnost neobdržela objednávky, které by vzniklé ztráty kompenzovaly.

Ve stínu maxů

Kauza MAX totiž dopadla i na další bezproblémové modely americké značky. Také objednávky na Boeing 777 se loni spíše rušily, než přibývaly. I přes několik objednávek Boeingů 767 a 787 Dreamliner obdržel Boeing o 87 objednávek méně než v roce 2018.



I bez zrušených zakázek by však Boeing pocítil pokles objednávek. Jejich počet loni klesl o 74 procent, tedy na pouhých 243 letadel. Nejvíce se rušily objednávky na model 737. Po březnovém uzemnění maxů si letoun již téměř nikdo neobjednal. Kromě menšího počtu objednávek navíc Boeing dodal i o 53 procent nových strojů méně. V porovnání s předloňskými 806 letouny jich v loňském roce dodal jen 380.

O objednávky bude Boeing nejspíš přicházet i nadále. Malajsijská letecká společnost Malaysia Airlines ve středu oznámila, že neodebere pětadvacet objednaných letadel Boeing 737 MAX. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že tato letadla po dvou smrtelných nehodách stále nesmějí do vzduchu.



Boeing smutní, Airbus se raduje

Z neúspěchu Boeingu těží jeho konkurent Airbus. Ten loni doručil 863 letadel, což je o 8 procent více než v roce 2018 a dvouprocentní nárůst zaznamenal i s objednanými 768 letadly. Francouzsko-německo-britský výrobce si tak výrazně polepšil, a to i přes nepovedený start roku, kdy oznámil, že ruší výrobu svého jumbo jetu A380.

Povedený rok 2018 se v Boeingu loni rozhodně neopakoval. Podle odhadů odborníků by však firma zaznamenala pokles objednávek i bez tragických nehod, při nichž zemřelo 346 lidí. Loni firmu zachránila především práce na letadlech objednaných před nehodami. Jak Airbus, tak Boeing by totiž díky předobjednaným letounům mohly několik let fungovat i v případě, že by nedostaly žádnou další objednávku.

Ještě donedávna to vypadalo, že firma z obtíží poměrně brzy otřepe a model 737 MAX se vrátí zpět do provozu. Boeing rok zakončil čtyřmi sty vyrobenými maxy, které v současnosti není možné nikomu doručit. Přestože na návratu letadla na oblohu pracovala firma celý rok, před měsícem oznámila, že výrobu pozastavuje.



Dodavatelé v těžké pozici

Krize Boeingu se přirozeně dotkla i mnoha jejích dodavatelů. Největší z nich, firma Spirit AeroSystems, oznámila, že kvůli pozastavené výrobě letounů musí propustit bezmála tři tisíce zaměstnanců, kteří pracují na výrobě trupů a jiných součástek. Propouštění se dá pčekávat i u dalších dodavatelů Boeingu.

„Máme z toho velké obavy, Boeing bude dodavatele potřebovat,“ řekl letecký specialista Richard Aboulafia pro CNN. Ti si však bohužel nemohou dovolit udržet všechny zaměstnance, s největší pravděpodobností tak budou bez práce déle než zaměstnanci Boeingu.

Před fatálními nehodami maxů totiž Boeing vyráběl 52 letadel měsíčně, později stáhl výrobu na 42. V současné době má „na skladě“ přibližně 100 trupů od Spiritu, které začnou využívat až se k výrobě vrátí.

Nejrůznější součástky k tomuto letounu činily více než polovinu výnosů firmy Spirit AeroSystems. Podle ratingové agentury Moody’s mělo z maxu více než desetiprocentní podíl v celkovém zisku dalších sedm dodavatelů.

„Současný vývoj naznačuje, že zotavení Boeingu z krize bude nákladnější a zdlouhavější, než se zprvu očekávalo. Přestože se stále počítá s návratem letounů do služby, bude pro firmu příští období finančně i provozně velmi obtížné,“ dodává hlavní analytik společnosti Moody’s