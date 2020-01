Kontroly uzemněných Boeingů odhalily další chybu. Kabeláž může zkratovat

Když byly letouny 737 Max uzemněny, sliboval americký výrobce letadel Boeingu brzkou nápravu. Havárie, kvůli kterým nesmí létat, totiž z větší části způsobil problém se softwarem (o kompletních závěrech vyšetřování si můžete přečíst zde). Americký Federální úřad pro letectví (FAA) teď však při testování, které je potřeba k znovuuvedení strojů do provozu, narazil i na další problém.



Podle listu The New York Times FAA totiž v prosinci objevil „dříve neohlášené potíže“ s kabeláží. Podle zdrojů amerického deníku se jedná o trable se strukturou, která ovládá zadní část letounu – především ovládání směrovek a výškovek. To by mohlo zkratovat a pokud by piloti nezareagovali dostatečně rychle způsobit i pád letadla.



Boeing v současnosti zjišťuje, jak vysoká je pravděpodobnost zkratu. Nechce totiž provádět na letounech žádné úpravy, které nejsou nutné – bojí se, že by jimi mohl stroje dál poškodit.



Problémy může mít i 737 NG

Zatím není jisté, zda se kvůli nově objevené závadě ještě víc oddálí návrat Maxů do provozu. „Naší nejvyšší prioritou je, aby 737 Max odpovídal všem bezpečnostním a regulátorským požadavkům,“ uvedl mluvčí Boeingu pro CNN. „Úzce spolupracujeme s FAA a dalšími regulátory, protože chceme, aby byl jeho nový design bezpečný,“ dodal.



Případná oprava letounů by měla být podle firmy relativně snadná. Bylo by pouze potřeba upravit konfiguraci kabelů. Prodražit by se však mohlo, pokud by firma zjistila, že má stejné potíže i předchůdce Maxu, 737 NG. Těch je totiž v současnosti v provozu necelých sedm tisíc.



Podle zdroje The New York Times zevnitř firmy není to, že se podobné problémy najdou roky po uvedení stroje do provozu, vůbec neobvyklé. Uvedl, že se to v minulosti několikrát stalo i konkurenčním výrobcům.



Boeingu se loni nedařilo

Letouny Boeing 737 Max jsou uzemněny od března. Kvůli drobné závadě senzorů úhlu náběhu a následné reakci elektronických systémů zemřelo při dvou nehodách v tomto typu letadla 346 lidí. Boeing tím utrpěl značnou ránu na reputaci a světové aerolinie ve velkém začaly přecházet ke konkurenci.



Firma tak nakonec musela výrobu Maxů ukončit a u ostatních svých letadel ji zpomalila. V letošním roce se navíc bude nejspíš muset potýkat s žádostmi o odškodnění od aerolinek, které uzemněné Maxy vlastní.



Neúspěch za neúspěchem si nakonec koncem prosince vyžádal i hlavu šéfa firmy, Dennise Muilenburga. Ve funkci ho v polovině ledna nahradí David Calhoun, který v představenstvu firmy sedí od října. Předtím pracoval například pro GE nebo společnost Nielsen. „Představenstvo se rozhodlo, že je nutná změna vedení, aby se obnovila důvěra ve společnost,“ uvedl tehdy Boeing.