Stát by mohl koupit až stoprocentní podíl ve Smartwings, řekl Havlíček

„Je to otázka investice, která se může navrátit. Ta logika je dát do toho dneska zdroje a v určité době ji prodat a lze na tom i vydělat,“ uvedl Havlíček.

„Je to samozřejmě nějaká ekonomická úvaha, my netvrdíme, že to tak bude, ale já hájím zájmy dopravy, hájím zájmy průmyslu a z tohoto pohledu se domnívám, že je třeba takovéto společnosti, nejenom takovéto, třeba i jiné, zachraňovat,“ dodal. „Jestli o společnost Smartwings přijdeme, přijdeme o ni navždycky. Nemůžeme počítat s tím, že tady za pár let vznikne jiná,“ doplnil Havlíček.

Rozhodnout se podle něj musí v průběhu června. Pokud k tomu nedojde, společnost podle něj definitivně skončí. „Přišli bychom o dopravce, letiště (Václava Havla v Praze) o 30 procent tržeb a problémy by měla i ostatní menší letiště,“ upozornil.

„Koronavirus nesrazil letecký průmysl úplně do kolen, ale minimálně do kyčlí ano. Věřím však, že krizi ustojíme. Zvládli jsme krizi s MAXem, tak snad zvládneme i tohle,“ řekl minulý týden v rozhovoru pro DVTV generální ředitel společnosti Smartwings, Roman Vik.



„To, co momentálně letecký průmysl zažívá, nemá obdoby. Posune to celou éru létání o desítky let nazpátek. Společnosti v celé Evropě jsou těžce zasaženy a ví, že bez pomoci nepřežijí,“ dodal Vik.

Babiš se angažovat nechce, analytici se neshodují

Premiér Andrej Babiš ve středu v rozhovoru Blesku řekl, že možnou státní podporu pro Smartwings nechává na Havlíčkovi a ministryni financí Aleně Schillerové. Osobně se však v záležitosti nechce angažovat, protože se zná s českými majiteli Smartwings. Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.



Pirátský poslanec Jan Lipavský už dříve zkritizoval možnost, že by stát koupil ČSA. Podnik podle Lipavského není strategický a kritický pro chod České republiky. Možnost koupě ČSA státem Lipavský označil za krajně nemravnou. Proti případné pomoci státu Smartwings Group se ve čtvrtek vymezila také zhruba 50 lidí protestující před ministerstvem financí.

Na smysluplnosti případné investice se již dříve oslovení analytici neshodli. Například analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc jako přínosné hodnotil budoucí udržení dominantní české letecké společnosti a její budoucí působení v rámci přepravy a cestovního ruchu. Bez významného investora podle něj může aerolinkám reálně hrozit krach. Pokud se ovšem stát rozhodne ČSA finančně podpořit, je podle Pelce žádoucí aby dostal něco nazpět. To by mohl být právě majetkový podíl ve firmě.

Naopak podle analytika společnosti Natland Petra Bartoně odkoupení ČSA státem problémy nevyřeší. „Znárodnění“, jak již dříve Bartoň návrh nazval, je podle něj vhodné pouze v případech, kdy má takto významný podnik problémy například v řízení firmy. ČSA však podle něj v současnosti doplácí na nízkou poptávku kvůli krizi.

Hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda v souvislosti s návrhem na odkup ČSA připomněl, že odkoupení národních leteckých dopravců zvažují i některé jiné státy. Podle Kovandy by však mělo jít o krajní řešení. „Státní vlastnictví firem je totiž často značně neefektivní,“ řekl již v polovině dubna ČTK. Podle něj může být i celospolečensky přínosnější ponechat firmu svému osudu. Vláda by měla dopravce zachraňovat v případě, že by v běžné tržní soutěži nepřežil, dodal.

Většina Čechů pomoc aerolinkám podporuje

Pro státní podporu aerolinkám se vyslovila v průzkumu společnosti STEM/MARK i většina české populace. Osmdesát pět procent bylo toho názoru, že by stát měl zasáhnout a ČSA a Smartwings podpořit.

„O potřebnosti podpory českých dopravců panuje mezi lidmi shoda, názory na její formu už se ale liší – napříč věkovými i vzdělanostními skupinami,“ uvádí Jan Tuček, ředitel STEM/MARK. Největší skupina respondentů považuje za vhodný způsob podpory kapitálový vstup státu, na druhém místě je bezúročná půjčka, následuje nenávratná dotace a státní záruka na komerční úvěr.

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Skupina Smartwings se stala na konci února 2018 majoritním vlastníkem ČSA.

Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem.



