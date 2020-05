ČSA obnoví lety z Prahy 18. května, nejprve do Paříže či Frankfurtu

Společnost v březnu kvůli krizi zastavila všechny pravidelné lety z a do Česka.

Mluvčí ČSA Vladimíra Dufková už dříve avizovala, že spuštění prvních linek bude závislé na podmínkách cestování do vybraných zemí. V první vlně obnovování provozu jsou tak země, které tolik neomezují vstup cizinců. Od 24. května přibudou lety do Kyjeva, o den později do Oděsy a Bukurešti.

ČSA se tak přiřadí k dopravcům, kteří provoz na pražském letišti obnovili na začátku května. Prvním dopravcem byly aerolinky Eurowings se spoji do Düsseldorfu. Tam létají zatím dvakrát týdně od 3. května. O den později začal do Amsterdamu denně létat také dopravce KLM. Vedle toho na letišti bez přerušení fungují spoje do Minsku od společnosti Belavia a do Sofie od Bulgaria Air.

Skupina Smartwings, do které ČSA patří, v březnu zastavila všechny pravidelné letecké spoje z a do Česka, na zemi tak zůstalo přes 90 procent její flotily. Celá skupina, do níž vedle českých dopravců patří zahraniční divize, tak v dubnu přepravila celkem 4 900 cestujících, což je zhruba jedno procento v porovnání se stejným období loni.

Společnost během března a dubna vypravila po dohodě s ministerstvem zahraničí několik repatriačních letů pro české občany v zahraničí a také další spoje pro zdravotnické pomůcky z Číny.