ČSA zaměstnancům osekaly mzdy, pilotům o 60 procent. Odbory se bouří

„Snížení mezd je oznámeno od 1. května. Musí však dojít k předání mzdových výměrů všem zaměstnancům, takže předpokládáme, že účinnost bude od 1. června 2020,” uvádí Tereza Löffelmanová z Odborové organizace posádek letadel.

Kvůli opatřením proti šíření nákazy covid-19 je nyní provoz ČSA značně omezený. První linkou, kterou po týdnech odstávky aerolinky obnovují, je spojení s Amsterdamem. Zaměstnanci aerolinek, kteří kvůli současné situaci nemohou pracovat, pobírají 60 procent mzdy.

„Vzhledem k ekonomické situaci jsme ČSA umožnili, že od 16. března do 30. června 2020 může být mód částečné nezaměstnanosti hrazen 60procentní mzdou, místo 100procentní. Během tohoto opatření se však aerolinky rozhodly, že ještě sníží základní mzdy, ze kterých se tento podíl počítá,” říká Löffelmanová.

Vedení ČSA podle ní také žádá, aby se zaměstnanci zavázali k tomu, že i po prvním červenci budou pobírat 60 procent mzdy v případě, že pro ně „nebude práce“. To by mělo platit až do dubna 2021. Vzhledem k výše zmíněnému snížení základních mezd by tak například piloti, kteří nebudou moci létat, pobírali 24 procent své dosavadní mzdy, tvrdí Löffelmanová.

Portál iDNES.cz požádal o vyjádření i ČSA, společnost však do vydání článku na otázky neodpověděla.

„Argumentují tím, že je to kompenzace za udržování zaměstnanosti. Ale udržovat ji tím, že steward bude pobírat 8 až 9 tisíc hrubého měsíčně, to nám nedává smysl. Považujeme to za likvidační a nemravné. Pokud ČSA vědí, že výhled do budoucna není pozitivní, měly by přistoupit k plošnému propouštění s vyplácením odpovídajícího odstupného,“ míní Löffelmanová.