Brzy se může létat víc a levněji než před krizí, říká šéf Kiwi.com

„Je to těžké období, asi nejtěžší, co jsme zažili, i co zažijeme, ale určitě přežijeme. Může se stát mnoho věcí, ale pokud někdo přežije, tak my budeme mezi nimi,“ rozptýlil Dlouhý obavy hned v úvodu.

A ačkoli se teď nad řadou aerolinek vznáší hrozba bankrotu, pro obor jako celek nabízí Oliver Dlouhý velmi optimistickou prognózu.

„Myslím, že během dvou, tří let se letecká doprava dostane výrazně nad úroveň před krizí. Je to kontroverzní názor, je to proti expertům, co to komentují, ale já mám důvody, proč si to myslím a proč tomu věřím,“ říká.

U obchodních služebních cest to nejspíš bude jiné, ale u cestování pro zábavu Dlouhý předpovídá i návrat velmi nízkých cen. „Uvědomte si, že aerolinky teď dlouhou dobu stály. Prvních dvanáct měsíců teď pro ně nebude důležitý zisk, ale obnovení důvěry. Budou potřebovat naplnit letadla a začít lítat,“ vysvětluje.

„Komerční aerolinky, co jsou na tom kapitálově silně, se budou snažit dostat ceny dolů. Bude se lítat za deset, za pět, za jedno euro. Myslím si, že tu poptávku to tak extrémně stimuluje, že se dostane nejen na úroveň před krizí, ale i nad ni,“ dodává.

Příznivý cenový vývoj se dá podle Dlouhého v první fázi čekat spíše u letů po Evropě, brzy se ale na trhu začne projevovat zemětřesení, z něhož budou moci profitovat zákazníci celosvětově.

„Zkrachují desítky nebo stovky aerolinek a na trhu bude hodně volných letadel, menších i větších, která propadnou leasingovým společnostem. Ty je nebudou schopné udat a cena letadel propadne o 50 až 60 procent. S tím klesne i cena pilotů a letušek a když to zkombinujete s příznivou cenou ropy, tak ve střednědobém horizontu vznikne spousta nových aerolinek,“ odhaduje šéf Kiwi.com.

A právě tyto nově vzniklé společnosti budou kvůli nižším nákladům nakonec schopné nabídnout i na delší vzdálenosti nižší ceny letenek než byli zákazníci dosud zvyklí.

Naštvaní zákazníci

Kiwi.com sice podle Dlouhého přímo zákazníkům peníze nedluží, přesto se na ně obracejí zákazníci, kteří si u nich letenky koupili a požadují náhradu za neuskutečněné lety.

„Aerolinky komunikují vágně. Například Ryanair říká: Ano, my budeme refundovat až skončí koronakrize. Ale co to znamená? Až se vyléčí poslední nakažený? Až se otevřou hranice? Nám nezbývá než tuto komunikaci předávat zákazníkům, kteří jsou pak právem naštvaní,“ vysvětluje Dlouhý.

Letecké společnosti se snaží získat čas tím, že zákazníkům nabízejí voucher, což je ovšem podle Olivera Dlouhého problematické.

„První problém je, že když zákazník přijme ten voucher, tak ve chvíli, kdy ta aerolinka zkrachuje, se ten zákazník zbavuje všech práv. A i kdyby státy pak následně něco kompenzovaly, tak podle našeho právního rozboru už nikdo nic nezíská. Druhá věc je, že ten člověk si koupil let třeba na 15. dubna, chtěl řekněme letět na svatbu a teď dostane nějaký voucher, který bude moct uplatnit někdy v září. To už není ten stejný produkt, co si objednal, takže většina našich zákazníků ty vouchery odmítá a podle mého názoru správně žádá plný refund,“ říká.

Dlouhý upozorňuje také na fakt, že aerolinky v současné době peníze nevyplácejí ani zprostředkovatelům jako je Kiwi.com, ani zákazníkům.

„Doufáme, že nastoupí státy a vlády a tohle zasanují. Protože tam vzniklo bezpráví vůči zákazníkovi, který zaplatil a službu nedostal. Ne proto, že by ty peníze někdo ukradl, nebo propálil, ale vyšší mocí. Z mého pohledu by měl v okamžiku, kdy se aerolinky dostanou do platební neschopnosti, pomoci stát. Ne vyloženě těm aerolinkám, ale těm zákazníkům.“

Rána pro byznys

Kiwi.com muselo hned na počátku koronakrize čelit dvěma nepříjemných okolnostem. Kvůli zastaveným letům řádově vzrostl nápor na zákaznické linky a zároveň největší firemní callcentra na Filipínách a v Indii odstavil přísný zákaz vycházení.

„Ze dne na den jsme o ně přišli, takže jsme měli osmnáctinásobné požadavky ze strany klientů a a jen třeba 25 procent kapacity. Vůbec se to nedalo zvládat a ta čekací doba na obsloužení byla ohromná,“ přiznává Dlouhý.

„I teď je to déle než před krizí, ale už jsme schopní drtivé většině odpovědět v nějakém normálním čase. Pro náš byznys to ale byla obrovská rána.“

Podobně ale jako jiní majitelé a šéfové firem upozorňuje ovšem Dlouhý i na skutečnost, že krize výrazně přispěla k efektivnějšímu řízení i práci. „Za poslední dva tři měsíce jsme odvedli strašně moc práce na zefektivnění chodu firmy nebo zrychlení refundačního procesu. Čistě z podnikatelského hlediska firma nestojí, nezahálíme. Až se otevřou hranice a začne se lítat, budeme připraveni,“ říká.

Americký investiční fond General Atlantic, který v Kiwi.com loni převzal majoritu, poskytuje podle Dlouhého všechnu potřebnou podporu. „Kdyby bylo potřeba nás zachraňovat, jsou připraveni, ale zatím jsme nic nečerpali,“ uzavírá Oliver Dlouhý.