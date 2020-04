Jak létat v době pokoronavirové? Za přepážkami, navrhují designéři

Letecká doprava čelí kvůli wuchanskému koronaviru mnohým otřesům. Většina letadel stojí a firmy sčítají ztráty. Problémy začíná mít i třeba evropský výrobce letounů Airbus, který se ještě na začátku roku zdál být nezastavitelnou silou.

Většina aerolinek se však současnou situací nenechala ochromit. Řeší, co bude dál – jak budou létat, až pandemie opadne a ekonomiky se opět začnou rozjíždět. Největší výzvou je pro ně v současnosti najít způsob, jak dodržet pravidla společenského odstupu.

A na řešení tohoto problému se už vrhli i někteří designéři. Například společnost AvioInteriors, která je známá především pro svůj koncept sedadel „na stojáka“ (více zde), přišla se dvěma koncepty.

První z nich je pojmenovaný podle římského boha se dvěma tvářemi Janus. Jeho podstata je vlastně jednoduchá – prostřední sedadlo je otočené o 180 stupňů a z boků je zakryto plexisklem. Díky tomu jsou od sebe odděleni jak cestující, kteří přímo sousedí, tak i ti, kteří sedí „naproti“. Vzdálenost mezi nimi totiž přesahuje požadované dva metry.

„Chtěli jsme najít způsob, jak postupovat podle pravidel společenského odstupu i v ekonomické třídě, kde je vysoká koncentrace cestujících,“ citoval mluvčího firmy web Secret Flying. „Zároveň jsme však chtěli dosáhnout takového řešení, které by se dalo aplikovat i v dalších třídách,“ dodal mluvčí.

Firma zatím neuvádí, zda počítá s tím, že by Janus nahradil všechna sedadla v daném letadle. Například americká televize CNN však upozorňuje na to, že by to nejspíš nebylo možné. Letoun by pak totiž odporoval bezpečnostním nařízením ohledně evakuace. U bočních únikových východů totiž regule vyžadují více místa.

Druhou možností jsou pak jednoduché přepážky mezi sousedícími cestujícími. „Vytvořil by se tak izolovaný prostor, ve kterém by byl jen jeden pasažér,“ uvádí firma. Přestože by se tak pravděpodobnost nákazy snížila, společenský odstup taková sedadla nedodržují. Toto řešení totiž nedosahuje potřebného rozestupu dvou metrů od dalších cestujících.