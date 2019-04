V letadle „na stojáka“. Italská firma předvedla sedačky šetřící místo

Podle vyjádření firmy, ze kterého cituje britský list The Independent, bude komfort cestujících „přijatelný“. V Hamburku firma ukázala již třetí prototyp těchto sedaček, které nesou název Skyrider 3.0.



Letadla vybavená těmito sedadly by měla pojmout až o 20 procent více cestujících díky tomu, že prostor na nohy lze zmenšit o 12 centimetrů oproti normálním sedadlům. Rozestup mezi sedadly tedy bude 58 centimetrů.

„Nechceme do letadel nacpat tisíce lidí,“ řekl televizi CNN Gaetano Perugini, technický poradce firmy. „Chceme našim zákazníkům nabízet v každém letu co nejvíce tříd. To však v současnosti, pokud chceme dosáhnout maximální obsazenosti, nedokážeme,“ dodal.



Podle Peruginiho je mezi leteckými společnostmi o tento typ sedadel velký zájem, nikdo si je však prozatím neobjednal. Pravděpodobně také proto, že neodpovídají specifikacím některých strojů, například Airbusu A380, Airbusu A320 nebo Boeingu 737. Perugini však tvrdí, že se ve chvíli, kdy budou za sebou mít dostatečně velkého zákazníka, s Boeingem a Airbusem „nějak domluví“.



„Nejdříve by sedadla musela projít standardním certifikačním procesem,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký. Pokud by nebyla bezpečná, rozhodně by se podle něj do provozu nedostala.



Navýšení kapacity letadla má své plusy, ale i minusy, upozorňuje Hezký. „Velké množství lidí v letadle má dopad i na evakuační dobu. Pro tu je daný časový limit. Nelze do letadla posadit dvakrát tolik lidí, když by se z něj pak případně nedostali,“ uvedl. „Splňovat podmínky musí nejen sedačka, ale i celé letadlo,“ zakončil.

Jen na krátké lety

Reportérka CNN, která si Skyrider 3.0 v Hamburku vyzkoušela, jej popsala takto: „Není to tak nepříjemné, jak jsem čekala – ale abych pravdu řekla, má očekávání byla téměř nulová. Po pár minutách jsem si nedovedla představit, že bych tam měla vydržet byť jen o chvíli déle.“



Sedačky jsou určeny hlavně pro letadla létající na krátkých linkách. „Pokud chcete ušetřit, myslím, že v této poloze bez problému vydržíte tak dvě, tři hodiny,“ uvedl Perugini. „Nedovedu si však představit, že by tak někdo letěl sedm nebo osm hodin,“ uznal.

První verze Skyrideru vznikla v roce 2010. Kvůli technickým potížím však Avio Interiors její vývoj pozastavila. Verzi 2.0 pak firma představila loni a varianta předvedená v Hamburku je její další úpravou. Firma se chlubí tím, že jsou jejich sedadla dvakrát lehčí než ta klasická a mají také jednodušší design. Díky tomu mají i lehčí udržbu.



Uvedením nové verze sedadel reaguje firma na trend zmenšování prostoru pro nohy u mnoha leteckých společností. Šetřit místem se nesnaží jen nízkonákladové společnosti jako EasyJet či Ryanair, ale u kratších letů například i British Airways nebo American Airlines.

K uvedení podobných sedadel měl přitom Ryanair již dříve relativně blízko. Bylo tomu tak před necelými deseti lety. Jejich testy však tehdy podle prohlášení firmy zakázal nejmenovaný regulační úřad.