Státní pomoc pro domácí letecké dopravce je správná cesta, říká expert

„Týká se to skoro všech evropských států, které připravují záchranné balíčky pro aerolinky svých zemí. Třeba německá vláda chystá podpůrný balíček pro Lufthansu i Condor, pozůstatek po zkrachovalé CK Thomas Cook. Německá vláda si uvědomuje, že zachování dobré letecké obslužnosti je klíčové i pro oživení ekonomiky po koronavirové krizi,“ míní Kováč.

V rozhovoru také přiblížil význam Smartwings i ČSA pro pražské letiště. „Jestliže v minulosti byl jejich podíl na pražském letišti kolem 30 procent pasažérů, kteří přes to letiště prošli, tak jakmile se začne uvolňovat letecká doprava po koronavirové krizi, dovedu si tipnout, že to bude dramaticky nad 50 procent kapacity, která by mohla rozlétat pražské letiště.“

Mluvit o znárodnění je ale podle Kováče zkreslené a přehnaně zjednodušené. Modely pomoci mohou být různé, včetně odkupu podílu jakékoli velikosti. „Je to ale celá soustava opatření, která zahrnuje nejen aktuální pomoc, ale i výhled do budoucnosti. Myslím, že stát nechce aerolinky dlouhodobě vlastnit, jde o vykrytí kritického období a zakomponování dalších kroků,“ říká Kováč.

Cestování a letecké propojení se světem má podle analýz pozitivní dopad na HDP dané země, argumentuje Petr Kováč. „Odhady přínosu pro ekonomiku jsou od půl do jednoho procenta HDP, pokud má země funkční letecké propojení. A pro nás se strategickým postavením uprostřed Evropy je to obzvlášť důležitá věc,“ dodal.

Letecká doprava po krizi bude minimálně po nějaký čas jiná, než na jakou byli pasažéři ještě před pár měsíci zvyklí. „Některé aerolinky například uvádějí, že budou letadla obsazovat jen částečně, že se bude vynechávat jedna sedačka z trojsedaček, nebo jedna ze dvou. Což pokud se stane standardem, bude znamenat obrovský dopad do obchodního modelu,“ upozorňuje Kováč.

Výpadek v obsazenosti by totiž letecké společnosti musely zohlednit v ceně letenek. „Když to vezmu hodně zjednodušeně, pokud škrtnete třetinu obsazenosti můžete místo dvou tisíc za levný let po Evropě platit třeba tři tisíce, ale vstupují do toho i další faktory. Cena paliva, která je třeba teď zrovna příznivá, ale ani ty společnosti teď nevědí, kdy se rozletí a jak velké ztráty budou muset kompenzovat,“ uzavírá Kováč.