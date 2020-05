Letadla ČSA po dvou měsících vzlétla. Dopravce obnovil tři linky

České aerolinie (ČSA) v pondělí vypravily první letecké spoje po více než dvouměsíčním přerušení provozu kvůli koronavirové krizi. Na celkem šest zpátečních letů z Prahy do Amsterdamu, Paříže a Frankfurtu nad Mohanem a zpět si rezervovalo letenky kolem 640 cestujících.

První spoje vyrazily ráno, odpoledne následují další. ČTK to řekla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Další obnovené linky budou následovat v příštích dnech a týdnech. Obsazenost letadel mluvčí nesdělila, podle propočtů ČTK mohla být třetinová až poloviční.

Jako první odletělo letadlo do Paříže, které mělo naplánovaný odlet na 06:55. Krátce na to následovaly i spoje do Amsterdamu a Frankfurtu. Dopoledne se letadla z těchto destinací vrátily. Odpoledne budou následovat další tři zpáteční spoje do těchto míst.

Dopravce používá na jednotlivých linkách letadla s různou kapacitou, například do Paříže vypravil stroj Airbus A319, který má kapacitu přes 140 cestujících, do Frankfurtu naopak menší ATR 72, které mají kolem 60 míst. Obsazenost jednotlivých letadel tak mohla být zhruba kolem jedné třetiny až poloviny.

ČSA vybralo tyto tři destinace pro své obnovení provozu z několika důvodů. Podle mluvčí jde jednak o tzv. hubby, tedy přestupní letiště odkud mohou cestující pokračovat na lety do jiných destinací. Dále jde o místa s vysokým potenciálem většího množství obchodních cestujících a zároveň jde o důležité trasy ČSA v síti letecké aliance Sky Team, do níž český dopravce patří. Největší zájem z ranních letů byl o Amsterdam, kam si letenky zarezervovalo 57 lidí.

Další linky: Stockholm a Bukurešť

Další linky budou ČSA obnovovat postupně. Od čtvrtka začne dopravce létat do Stockholmu, od 25. května pak také do Bukurešti. „Další lety chceme obnovit co nejdříve. Pokud to situace dovolí, tak linky do dalších destinací bychom chtěli spouštět od poloviny června,“ uvedla Dufková. Obnovování dalších linek i jejich frekvence bude závislé zejména na podmínkách cestováních do jednotlivých zemí a také na poptávce cestujících.

Obnovené lety doprovází několik ochranných opatření, které dopravce zavedl. Jde například o povinnost cestujících mít po celou dobu zakrytý ústa a nos, vybavení personálu ochrannými prostředky, odstupy pasažérů při nástupu a výstupu, dále možnost placení pouze platebními kartami, dezinfikování letadel po každém letu nebo nasazení speciálních filtrů pro zachytávání virů a bakterií na palubách letadel.

ČSA se tak dnes přiřadily k dopravcům, kteří provoz na pražském letišti obnovili na začátku května. Prvním dopravcem byly aerolinky Eurowings se spoji do Düssledorfu, které první let podnikly 3. května. O den později začal do Amsterdamu denně létat také dopravce KLM. Vedle toho na letišti bez přerušení fungují spoje do Minsku od společnosti Belavia a do Sofie od Bulgaria Air.