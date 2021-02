Nechceme kočkopsa ani nový stavební megaúřad, říká spolu opozice

Proti myšlence, že by veškeré stavby v zemi řídil jeden státní „megaúřad“, vystoupili ve Sněmovně představitelé pěti demokratických opozičních stran. To, že by se do stavebního zákona mohl dostat původně zamýšlený model čisté státní stavební správy, předpokládá návrh změny od skupiny poslanců hospodářského výboru podporovaný ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou.