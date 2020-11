Nový zákon má zkrátit dobu povolování staveb, začnou ho schvalovat poslanci

Zákon má přinést krácené stavební řízení, kdy může být stavební povolení vydáno už do 30 dnů. Má se to týkat hlavně bezproblémových případů rodinných domů. Stavebník bude moci v rámci stavebního řízení komunikovat s úřady elektronicky.



„Nový stavební zákon výrazně urychlí infrastrukturu, výstavbu nových bytů,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Stavebník už nebude muset obíhat čtyřicet úřadů,“ zdůraznila.



„Stále zůstává přes 300 rozporů, ale stavební zákon je klíčová norma a dohodli jsme se, že to nechceme déle zdržovat,“ řekl ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.



Zákon tvrdě kritizuje opozice. „Cílem bylo udělat proces jednoduchý, srozumitelný a jednoznačný. Bohužel nic z toho se neděje. To, co nás čeká, je další nový úřad, tisíce úředníků. Bude to stát mnohem více peněz, z té upravené podoby zákona navíc vypadla spousta důležitých věcí,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

„Každý zákon, se kterým přicházíme, má mít jednoduchou ambici. Lidem v této zemi pomoci a přinést jim něco zásadně pozitivního pro jejich život. To, s čím vláda přichází, je pravý opak. Města a obce by měla přijít o řadu svých kompetencí a o ten komfort, který je v těch termínech, ale že mají úřad dostatečně blízko. Vláda jde opačným směrem,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan. Podle něj vytváří obrovský úřad, přichází se spoustou nových úředníků, se systémem, kterému občané nebudou jednoduše rozumět.