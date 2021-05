Poslanci mají hlasovat o vládním návrhu nového stavebního zákona

Ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová prosadila omezení času pro vystoupení jednotlivých poslanců na dvakrát deset minut. Podpořili to poslanci ANO, ČSSD, SPD a KSČM.



Jednotný názor na vládní návrh stavebního zákona nemá ani vládní koalice. Zatímco Dostálová vyzdvihuje, že vše vyřídí jeden úřad a že stavební řízení skončí do roka, ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek poukázal na možný korupční potenciál návrhu a jeho dopad na památkovou péči.



„Nemyslím, že kdokoliv, kdo se s vládní předlohou seznámil, by dospěl k závěru, že zájmy státní památkové péče vyšly z tohoto kompromisního řešení nějak posíleny. Spíš bych řekl, že pravda je opak. To, co se odehrává s touto předlohou v Poslanecké sněmovně, spíš vzbuzuje obavu, že i to minimum, které bylo dohodnuto, nám spíš nenávratně mizí před očima,“ kritizoval také návrh vládní kolegyně ministr kultury.

V podvečer je na programu jednání Sněmovny volba čtveřice členů Rady České televize a členů vyšetřovací komise k ekologické havárii na Bečvě.