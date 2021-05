Akceptovat špeluňky nebo sklepy jako byty je krok zpět, řekl Zaorálek

Původně vládní návrh zákona prošel ve Sněmovně hlasy poslanců hnutí ANO a SPD, k nimž se přidali tři sociální demokraté.

Podle Zaorálka, který hlasoval proti zákonu, je těžké při tak složitém hlasování, jaké bylo u stavebního zákona, ohlídat, jak se zachovají jednotliví poslanci.

Vadí mu celková podoba zákona přijatá Sněmovnou. „Je možné za obytnou plochu považovat prostor, ve kterém nebude přímé světlo a ve kterém nebude přirozené větrání,“ pobouřilo Zaorálka.

Vadí mu i obytné mobilní domy, které mohou být vyňaty ze schvalování a hyzdit krajinu i v plochách památkově chráněných. „Takže Abych řekl příklad, v lednicko-valtickém areálu se nám může objevit takovýto obytný dům s tím, že je vyňatý ze schvalování,“ protestuje ministr kultury.

Podle komunistů je to návrat do středověku

Kvůli stejné věci odmítli zákon podpořit komunisté, kteří původně spolu s ANO a SPD přijetí nového stavebního zákona podporovali.

„Klub KSČM ruší svoji podporu stavebnímu zákonu, protože prošla změna, která zhoršuje, postavení občanů, kteří mají nájemní bydlení. To, co prošlo v návrhu, to znamená, že je možnost sklepní prostory bez přímého slunečního světla, bez přímého větrání, předělávat na byty, považujeme za absolutně skandální a návrat do středověku. Odmítáme, aby ti lidé, kteří nemají peníze na to, aby si pořídili vlastní bydlení, byli takhle dehonestováni, aby byli takhle tlačeni do úzkých,“ řekl poslanec KSČM Leo Luzar ještě před závěrečným hlasováním.



„To do 21. století nepatří,“ řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.



Zákon nepodporovalo v přijaté verzi dalších pět opozičních stran - ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

A protože v Senátu dominují opoziční strany, zákon se prakticky jistě do Sněmovny vrátí. Vadilo jim, že má veškerá agenda ve stavebním řízení přejít pod stát.

A poslanci tak budou znovu hlasovat o tom, zda je pro ně akceptovatelné, aby se na byty mohly změnit i sklepy bez oken, slunečního světla a bez přirozeného větrání.