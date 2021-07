Debakl ministryně Dostálové. Senát jednomyslně odmítl stavební zákon

To, že zákon horní komora parlamentu odmítne, bylo jasné již od rána. Potvrdili to na společné tiskové konferenci představitelé senátních klubů. Horní komoře parlamentu se nelíbí, že zákon přesouvá stavební úřady zcela pod stát.

„Jsme rozhodnuti ten zákon zamítnout,“ řekl šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. „Správa se úplně odtrhuje od občanů,“ odmítl vládní návrh stavebního zákona i šéf senátního klubu Starostů a nezávislých Petr Holeček.

To, že se proti vládnímu návrhu jednomyslně postaví i senátoři zvolení za vládní ANO a ČSSD, deklaroval dopředu šéf klubu Proregion Jaroslav Větrovský.

„Věřím, že v dolní komoře znovu najdeme podporu, abychom nový stavební zákon definitivně schválili a mohl jít k podpisu prezidenta,“ tvrdí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Senátoři odmítli povinné připojištění cizinců u dceřiné společnosti VZP Do Sněmovny vrátil Senát novelu cizineckého zákona. Vypustil z něj ustanovení, podle něhož by cizinci s dlouhodobým pobytem v Česku museli být povinně komerčně pojištěni u dceřiné společnosti VZP, ačkoli je v Česku více zdravotních pojišťoven.



Pro zákon ale nyní nemá ve Sněmovně vládní ANO zajištěno 101 hlasů. Podporu zákonu stáhli totiž komunisté kvůli tomu, že prošel pozměňovací návrh, aby bylo možné sklepní prostory předělávat na byty.



„My odmítáme, aby lidé bydleli ve sklepích,“ řekl komunista Leo Luzar. „To, co prošlo, vrací poměry do předminulého století. Jestliže může být za bytový prostor považována místnost, která nemá ani přímé větrání, ani přímé osvětlení, myslím si, že tohle do 21. století nepatří,“ řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.

Kategoricky proti tomu protestoval také ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. „Abychom akceptovali nějaké špeluňky nebo nějaké sklepy jako byty, mi připadá jako krok zpět, to je něco, co mi připadá sociálně špatně a neúnosné,“ uvedl ministr Zaorálek. Pro zákon ve Sněmovně hlasovalo 92 ze 175 přítomných poslanců. Pro byli přítomní poslanci ANO, SPD a tři sociální demokraté Jan Birke, Petr Dolínek a Antonín Staněk.