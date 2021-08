Koalice Spolu slibuje lidem bezúročné půjčky na 10 procent hypotéky

Prakticky by tedy vypadalo tak, že kdyby si manželský pár vzal desetimilionovou hypotéku, milion na splacení prvních deseti procent by rodina mohla získat od státu jako bezúročnou půjčku, která by se ještě snížila o 200 tisíc korun při narození prvního dítěte, 300 tisíc po narození druhého dítěte a o zbylých půl milionu po narození třetího.

„Je pro nás důležitá podpora všech forem bydlení. Nechceme nikoho diskriminovat, proto budeme podporovat bydlení vlastnické, družstevní i nájemní. Protože je pro nás důležitá podpora mladých lidí a mladých rodin, zvýhodníme hypotéky na první bydlení a zavedeme bonus za každé narozené dítě. Právě lidé, kteří by si chtěli pořídit vlastní bydlení, často kvůli stávajícím podmínkám na hypotéku nedosáhnou, což je staví do komplikované situace,“ uvedl Hladík.

Jednat podle něj bude ještě třeba s Českou národní bankou o tom, aby při koupi bytů na hypotéku nemuseli lidé na začátku skládat 20, ale jen 10 procent, které by právě pokryla bezúročná půjčka.

Kupka slibuje 40 tisíc nových bytů ročně

Ambicí koalice Spolu je podle místopředsedy ODS Martina Kupky 40 tisíc nových bytů ročně. „Více podpoříme výstavbu na brownfieldech. To zabrání dalšímu rozrůstání měst do krajiny a na zemědělskou půdu. Posílíme roli samospráv v územním plánování. Je dobře, že u nás stouply nároky na kvalitu bydlení. Pokud pan premiér nabízí místo bytů kotce pro králíky, je to jeho boj,“ uvedl Kupka.

„Nastartujeme bytovou výstavbu kvalitními projekty typových bytových domů, které vzejdou z architektonických soutěží. Usnadníme tak cestu městům, obcím i družstvům k rychlé výstavbě opravdu slušného bydlení. Výsledkem všech těchto kroků je nových 40 000 bytů ročně. To je asi třetinový nárůst oproti stávajícímu stavu,“ uvedl místopředseda ODS.

„Budeme investory motivovat k výstavbě nájemního bydlení, proto zkrátíme odpisovou dobu příslušných budov. Na rekonstrukci a výstavbu standardních bytů pak snížíme DPH z 15 na 10 procent. Výsledkem bude vyšší motivace k výstavbě a zároveň nižší konečné ceny bytů,“ nastínil další programový slib koalice Spolu, který má pomoci k větší dostupnosti bydlení, místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.