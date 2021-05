STALO SE DNES: Vojtěch nastoupil do funkce. Slovensko schválilo Sputnik

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch při nástupu do funkce uvedl, že se poučil z předchozích chyb a že jeho prioritou je udělat “tečku“ za covidovou epidemií. Také chce zajistit návrat zdravotnictví do předcovidového stavu a dohnat co nejvíce odložené péče. Také počítá s povinným testováním žáků a studentů po návratu z letních prázdnin do škol. Řekl, že tam vidí potenciální riziko šíření koronaviru

Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij požádal vedoucího kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře, aby se přimluvil za zajištění pobytových povolení pro personál ruské střední školy při velvyslanectví v Praze. I těchto lidí se totiž dotkla krize mezi Českem a Ruskem, která vedla ke snížení diplomatických stavů na obou stranách.

Už druhý průzkum pro Českou televizi ukázal, že ve volbách do Sněmovny by skončilo vládní hnutí ANO na třetím místě za vítěznými Piráty se STAN a za koalicí SPOLU. Podle agentury Data Collect by Piráti a STAN získali 27 procent hlasů, SPOLU 20,7 procenta a ANO 19,4 procenta.

Slovenská vláda ve středu souhlasila se zahájením očkování ruskou vakcínou Sputnik V proti nemoci covid-19. První zásilku očkovací látky, která nebyla dosud schválena Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) ani k ní vzhledem k nedostatku potřebných informací nevydal stanovisko slovenský státní ústav pro kontrolu léčiv, země dostala již v březnu.

V souvislosti s nedělním pádem kabiny lanovky v italské Strese vyšetřující státní zástupkyně v noci nařídila zadržení tří zaměstnanců firmy, která zařízení provozovala. Vyšetřovatelé se domnívají, že zadržení úmyslně znemožnili fungování záchranné brzdy. Advokáti mužů se zatím k tvrzení prokuratury nevyjádřili.