Feriho ve Sněmovně může nahradit Sommerová, jde i o jeho místo na kandidátce

Podle koaliční smlouvy tří strany je TOP 09 garantována jako další pozice číslo 9, na níž je starosta Prahy 6 Ondřej Kolář.

„Nedovedu si představit, že by TOP 09 mohla o to místo přijít,“ řekl iDNES.cz šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Odmítl tak možnost, že by se po rezignaci Feriho celá kandidátka jen o jedno místo posunula, čímž by strana přišlo o pozici čtyři.

„Svolám kvůli tomu do konce týdne pražské předsednictvo. Konečné stanovisko ale bude mít výkonný výbor TOP 09,“ uvedl Pospíšil. Otevřené nechal to, zda by se na pozici 4 mohl posunout Kolář, nebo zda by na toto místo umístila někoho jiného.

Pokud jde o to, kdo nastoupí za Feriho ve Sněmovně, první náhradnicí je dokumentaristka Olga Sommerová, kterou nominovala Liberální ekologická strana (LES), druhým náhradníkem, pokud by místo nepřijala, je bývalý poslanec Martin Plíšek.



Feri rezignoval po nařčení ze sexuálního násilí

Feri se rozhodl vzdát místa ve Sněmovně i na kandidátce kvůli nařčení, že na domácích večírcích sexuálně zneužít několik studentek. Deník N a A2larm přinesly svědectví dívek, které poslance viní z toho, že je v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutil k pohlavnímu styku.

Začala to už vyšetřovat i policie „Z úřední povinnosti jsme se začali zabývat informacemi, které uvedly sdělovací prostředky k osobě pana poslance Dominika Feriho. V následujících dnech bude rozhodnuto o tom, která součást policie šetření provede a jaký bude případný další postup,“ sdělila policie na Twitteru.

„Před dvěma lety jsem čelil falešnému nařčení ze sexuálního násilí. Z těchto lživých nařčení pak vychází další pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit. Nicméně lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích, a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí, zásadně odmítám,“ napsal Feri na webu TOP 09.



„Není pro mě většího pocitu potupy a osobního selhání než se ohlédnout zpět na situace, kdy jsem se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak,“ napsal také poslanec.