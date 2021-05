Zeman jmenuje Vojtěcha v tichosti, bez médií. Dekret si ministr vyzvedne

Zeman jmenuje Vojtěcha kolem poledne. Premiér ho do funkce uvede o hodinu později. To už u toho zpravodajské kamery budou.

Arenberger ve funkci končí po 48 dnech. V posledních dnech čelil kritice za to, jak informoval o svém majetku. Podle Babiše se Arenberger rozhodl podat rezignaci kvůli tlaku na svou rodinu.

Řekl, že končící ministr podcenil, že na úrovni ministra „musí být majetková přiznání a další věci daleko přísnější“. Arenberger za své jediné pochybení považuje nesprávně vyplněné majetkové přiznání. Označil se za faktickou oběť mediálního lynče.

Babiš Arenbergerovo rozhodnutí poděkoval, že přijal krátce před volbami tuto funkci. „Není jednoduché být ministr zdravotnictví, ale vykonával funkci s péčí zodpovědného ministra, pracoval, snažil se mediálně vysvětlovat věci,“ uvedl Babiš s tím, že rezignace přišla po vzájemné domluvě.

Vojtěch se ministrem zdravotnictví se stal v prosinci 2017, kdy byl jmenován v první Babišově vládě, stejnou funkci získal i ve druhém Babišově kabinetu. Na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že ho řízení resortu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo.

„Už to můžu říci, ministr nebude pátý, ale čtvrtý a bude to Adam Vojtěch. V září se po covidové zátěži rozhodl, že odejde. Mě to mrzelo, myslím, že byl velice dobrý ministr. Teď jsme se domluvili, že nastoupí a zůstane ve funkci ministra až do konce této vlády,“ oznámil v úterý premiér.

Jiří Ovčáček @PREZIDENTmluvci Prezident republiky Miloš Zeman vyslovil souhlas s nominací Adama Vojtěcha, ve středu dne 26. května 2021 na Pražském hradě podepíše jmenovací dekret a v odpoledních hodinách bude Adam Vojtěch uveden do úřadu ministra zdravotnictví. oblíbit odpovědět

Nahradil ho epidemiolog Roman Prymula, kterého vystřídal dětský hematolog Jan Blatný. Arenbergera Babiš uvedl do úřadu 7. dubna. Ve funkci strávil o deset dní víc než Prymula.

Opozice návrat Vojtěcha vesměs kritizuje. „Ministři se točí jako na orloji a ten orloj se točí stále rychleji,“ řekl ve Sněmovně šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Návrat Vojtěcha označil za tragikomický důsledek toho, kam až to vláda dopracovala.