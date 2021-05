Velvyslanec Zmejevskij orodoval u Mynáře za udržení více Rusů v Česku

Ruská strana by si přála, aby pracovníci školy nebyli do těchto omezení zahrnuti a aby byl jejich pobyt v Česku interpretován podle jiných pravidel pro cizince. Pokud by se tak nestalo, musela by se škola zavřít.

Mynář, který se s velvyslancem sešel v úterý, podle Hradu slíbil, že „v zájmu minimalizace dopadů současného stavu česko-ruských diplomatických vztahů na praktickou spolupráci, ale zejména na životy konkrétních obyčejných lidí – rodičů žáků školy, postoupí žádost ruské strany MZV ČR, resp. MV ČR, aby se záležitosti věnovaly“.

„Obyčejní lidé a jejich děti se nesmí stát rukojmími stavu diplomatické relace mezi Českou republikou a Ruskou federací, což, jak je nutno upozornit, recipročně platí na obou stranách,“ informoval ve středu mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

„Je třeba zdůraznit, že schůzka se uskutečnila na žádost ruské strany a ruský velvyslanec při ní požádal o pomoc při řešení budoucnosti Střední školy při Velvyslanectví Ruské federace v Praze,“ dodal.

Po kauze kolem výbuchů ve Vrběticích dospěly obě země k tomu, že od 1. června platit limit na maximální počet diplomatických a administrativně-technických pracovníků na ruském velvyslanectví v Praze. Ten je stejný i pro zaměstnance českého velvyslanectví v Moskvě.