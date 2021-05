Poslanci rozhodnou o stavebním zákonu. Vládní návrh ale kritizuje i ministr

Zatímco ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová vyzdvihla, že vše vyřídí jeden úřad a stavební řízení skončí do roka, ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek poukázal na možný korupční potenciál jejího návrhu a na jeho dopad na památkovou péči.



„Nemyslím, že kdokoliv, kdo se s vládní předlohou seznámil, by dospěl k závěru, že zájmy státní památkové péče vyšly z tohoto kompromisního řešení nějak posíleny. Spíš bych řekl, že pravda je opak. To, co se odehrává s touto předlohou v Poslanecké sněmovně, spíš vzbuzuje obavu, že i to minimum, které bylo dohodnuto, nám spíš nenávratně mizí před očima,“ kritizoval také návrh vládní kolegyně ministr kultury.



Spory jsou o uspořádání stavebních úřadů. Základem při projednávání je původní návrh ministerstva pro místní rozvoj, který počítá s tím, že stavební správa bude spadat čistě pod stát.



„Co ten návrh, který přináší? Možná částečně řeší tu otázku, že lidé nemají obíhat úřady, ale jak ji řeší? Vezme úředníky z různých oblastí a ty v podstatě sestěhuje - a to není do virtuální, ale na jeden úřad, kde všichni budou sedět v nějakém domě, asi ve své kanceláři a odpoledne se sejdou na nějakou poradu a tam si tu věc vyřeší. To není moderní efektivní princip,“ komentoval vládní návrh šéf opozičních Pirátů Ivan Bartoš.



Pět opozičních stran - ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 ale prosazuje svůj návrh, který zachovává stavební úřady pod obcemi.

