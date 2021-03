Poslanci budou jednat o vládním návrhu stavebního zákona, vadí opozici i ČSSD

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

To, že by se do stavebního zákona mohl dostat původně zamýšlený model čisté státní stavební správy, předpokládá návrh změny od skupiny poslanců hospodářského výboru podporovaný ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou.



Názory jednotlivých oborových svazů nebo úřadů na jeho navrhovanou podobu se různí. Pro jeho přijetí jsou například Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy nebo Asociace developerů. Velké výhrady má naopak ministerstvo kultury a Svaz měst a obcí dokonce minulý týden navrhnul zákon stáhnout z projednávání.

„Odmítáme tento chaotický a nepřehledný způsob přípravy zákona, který zásadně ovlivní stavební činnost v celé republice. Takový zákon je nutno projednávat ve standardním legislativním procesu a najít shodu nejen napříč politickým spektrem, ale i mezi dalšími aktéry od stavebníků až po územně samostatné celky,“ uvedl předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové je co nejrychlejší přijetí nového stavebního zákona pro budoucnost země klíčové. „Jakákoliv výzva k neschválení nebo pozastavení projednávání nového stavebního zákona je krajně nezodpovědná. To je prostě nebezpečné politikaření,“ uvedla Dostálová.

Naopak ministerstvo kultury uvedlo, že aktuální podoba stavebního zákona je neakceptovatelná. Podle mluvčí úřadu Michaely Lagronové ho ministr Lubomír Zaorálek ani jeho straničtí kolegové z ČSSD nepodpoří.