Přinášíme vám tipy na výlety po nejkrásnějších místech Javorníků a Vsetínských vrchů.

Není to tak dávno, co se vlci vyskytovali už jen v pohádce o Červené karkulce, v legendách a...

Javorníky: nejhezčí hřebenovka na světě

2. ledna 2006

Nejkrásnější hřebenovka na světě! Javorníky – the best of the world! Tato přirovnání najdete na...