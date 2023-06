Jen příroda a vy. Přechod Javorníků potrápí tělo a pohladí na duši

Může se hodit Přechod jsme pojali „na těžko“, tedy s výbavou na noclehy v přírodě a proviantem na čtyři dny. Teoreticky by to šlo i bez spacáků a karimatek, ovšem nějaké potraviny musíte mít sebou tak jako tak. První etapa Čadca–Podhrady

Délka 9 km, stoupání 450 metrů. První den se jde, jak známo, nejhůř, nástup na hřeben ale není ani prudký ani příliš dlouhý. Pokud byste chtěli pojmout přechod Javorníků nalehko, tj. s noclehy pod střechou, bylo by nutné dojít z Čadce až do sedla Semeteš. A vyrazit hodně zavčas, takový úsek by měřil po červené značce 30 kilometrů s převýšením 1 000 metrů. Druhá etapa Podhrady–Semeteš

Délka 23 km, stoupání 600 metrů. Tato část hřebene je nejodlehlejší a jen minimálně frekventovaná. Po cestě není žádná možnost občerstvení, až v cíli. Třetí etapa Semeteš–Stratenec

Délka 21 km, stoupání 800 metrů. Výstup k rozhledně Luby patří mezi nejstrmější na trase, dál už to jsou ale jen terénní vlnky. Pod střechou by se dalo přespat v některém z hotelů na Kasárnách, kde je i možnost občerstvení. Čtvrtá etapa Stratenec–Huslenky

Délka 19 km, stoupání 250 metrů. Nejvyšší polohy Javorníků patří paradoxně mezi nejplacatější, jen závěrečný sestup do údolí je místy strmý. Kdo by chtěl „dotáhnout“ celý hřeben až do Horní Lidče, prodlouží si trasu přibližně o 12 kilometrů.