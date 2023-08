Projekt vysvětluje ohleduplnou turistiku, má i mapu toalet poslední záchrany

Jak se vybavit do přírody Při plánování výletů je vhodné přibalit do batohu toaletní lopatku, kterou lze v případě potřeby vyhrabat potřebnou díru. Nabízí ji například EKO obchod Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi nebo vybrané prodejny s outdoorovým vybavením. Ve výbavě turisty by neměl chybět ani sáček na odpadky. Doporučením je nastudovat si před cestou na mapových portálech dostupné toalety, které lze využít před neekologickým a nepohodlným „odskakováním“ si do přírody.